Viviana Canosa sepultó a Pablo Echarri y Verónica Lozano con una filosa acusación

En el editorial de su programa de televisión, Viviana Canosa sepultó a Pablo Echarri y Verónica Lozano al referirse a la "doble moral de este país". Todo en relación a la falta de apoyo que la conductora sintió por parte del ambiente artístico en su confrontación con L-Gante, a quien denunció por “violencia de género”.

“Me encantaría decir que tenemos un Gobierno espectacular. Me encantaría, pero no lo tenemos, y yo no soy como Pablo Echarri, ¿eh? Yo por suerte cobro un sueldo y no necesito que nadie me diga lo que tenga que decir y mucho menos como tengo que pensar”, comenzó punzante Canosa en su ciclo Viviana con vos (A24).

Luego arremetió contundente: “La doble moral de este país es espantosa, pero ellos son los que les hablan a los pobres. Los quieren un montón a los pobres, por eso los quieren más pobres. No tengo marido valijero y L-Gante me dijo el otro día que mi ‘choma’ era pasivo. L-Gante, nunca en mi vida tuve un ‘choma’. Tuve maridos, tuve hombres, tuve parejas, tuve compañeros”.

Cada vez más recargada, Viviana Canosa acusó fulminante: “Así le hablan a una mujer. ¿Y qué dice Pablo Echarri? ‘Cada día lo quiero más a L-Gante’ ¿Y tu mujer? Milita el colectivo verde. Por mí, querelo todo lo que quieras, pero hace violencia de género. Pero es selectiva la violencia de género en este país. Si yo fuera Thelma Fardín, me defienden. Como yo estoy del otro lado, que me joda. Me dijo L-Gante que yo tenía un ‘choma’ pasivo porque yo dije que este Gobierno te quiere pasivo, pobre, ignorante; defendiendo a tus hijos, no atacándolos”.

Recordemos que Pablo Echarri había compartido en Twitter un mensaje defendiendo al ícono de la Cumbia 420 con las palabras: “Cada instante que pasa quiero un poquito más a L-Gante”.

Por otro lado, en su editorial Viviana Canosa también apuntó contra Verónica Lozano, aunque sin nombrarla explícitamente. En el comienzo de su análisis, la periodista sentenció: “Hay gente que viaja por el mundo… y nunca le falta el mate. Viste que se hacen los populares. Miren, ¿saben a dónde me fui yo de vacaciones? A una casa que queda en la provincia de Buenos Aires. No soy una conductora que esquía en Aspen”.