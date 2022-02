Fulminante respuesta de Verónica Lozano a quienes se burlan de su accidente

Las redes sociales son territorio para todo tipo de manifestaciones, y en estos días algunos usuarios se burlaron del accidente de Verónica Lozano. La conductora cayó siete metros desde una aerosilla en Aspen mientras estaba de vacaciones y se encuentra a la espera de ser operada de sus tobillos. Sin embargo, lejos de mantenerse al margen de lo que está pasando con ella en la red, la figura de Telefe dio una fulminante respuesta para quienes se ríen de su mal momento.

"Se hace la mala burlándose de la gente, pero bloquea los comentarios... ¡Karma, Vero! Todo vuelve", expresó sin filtro una internauta. A lo que Verónica Lozano contestó: "¡Karma la ver...! Tengo más humor que toda tu familia reencarnada".

Luego, al notar que varios de los mensajes hirientes tenían que ver con su apoyo al kirchnerismo, Lozano completó: "Ahora, ¿vos me decís que yo me merezco esto por pensar distinto? Mirá qué linda manera de ver la vida; ¿eso también sería tu karma? ¡Y claramente esta es mi cuenta/casa y hago lo que se me canta el ogt!".

Por otro lado, este sábado Verónica Lozano compartió un posteo en su cuenta de Instagram en el que escribió: "Un poco de todo porque la vida a veces te sacude... Estoy bien, no dolor. El lunes veo al doctor y me dice cuando me opera de los talones. Gracias por las lindas energías. Las feas espejito y rebote".

Según trascendió, Verónica Lozano quedó colgando de una aerosilla cuando se resbaló al tratar de acomodarse. El sistema siguió funcionando sin detenerse y allí se produjo el fuerte desenlace.

Tras poco más de un minuto de sostener todo su cuerpo solo con sus brazos, y mientras quienes la acompañaban trataron de ayudarla, Lozano cayó desde aproximadamente siete metros de altura.

La conductora será operada en los próximos días y se espera que su regreso a la televisión se demore al menos un mes. Mientras tanto, Paula Chaves seguirá reemplazándola en la conducción.