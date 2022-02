Rolling Stones en la Argentina: el indicio que ilusiona a sus fanáticos

Luego de casi dos años de cancelaciones y postergaciones a causa de la pandemia de covid-19, muchos artistas internacionales comienzan a organizar su regreso a Latinoamérica.

Ahora, según publicó José Norberto Flesch, reconocido periodista brasileño especializado en la industria de la música, los Rolling Stones ya tendrían cerrada una serie de conciertos para diciembre de 2022 en varias ciudades de Brasil. Esto abre las puertas para que la mítica banda inglesa comience a negociar fechas en otros países de la región como la Argentina.

Dada la credibilidad del periodista, las repercusiones en las redes no se hicieron esperar. Así fue como la reconocida cuenta de Twitter Recitales Argentina (@recitarg), medio digital especializado en anunciar fechas de conciertos, se hizo eco de la noticia. "Los Rolling Stones volverán... pronto más info", escribieron desde la cuenta que supera los 31 mil seguidores.

El que todavía no se refirió al posible regreso de Mick Jagger y compañía fue Daniel Grinbank, el productor que se encargó de traer a la banda en muchas oportunidades. Sólo queda esperar información oficial.

Se cumplen seis años de su última visita, donde realizaron tres conciertos en el Estadio Único de La Plata los días 7, 10 y 13 de febrero de 2016. Más de 150 mil personas disfrutaron de los conciertos enmarcados en la histórica gira "América Latina Olé Tour", el cual quedó registrado en un documental de Netflix titulado "¡Olé, Olé, Olé! Un viaje alrededor de América Latina".

"Start me up", "It’s only rock and roll" y "Tumbling dice" fueron las canciones elegidas para abrir los conciertos en la ciudad de las diagonales. Posteriormente ejecutaron una seguidilla de éxitos de la talla de "Out of control", "Street fighting man", "Anybody seen my baby", mientras que el momento más emotivo llegó con "Wild horses". Los temas siguientes fueron "Paint it black", "Honky tonk woman", "Just can’t be seen with you" y "Happy". El último tramo del show se dio con "Midnight rambler", "Miss you", "Gimme Shelter", "Brown Sugar" y finalizando con "Jumpin’ Jack Flash". Para los bises quedaron, "You can’t always get what you want" y "Satisfaction".