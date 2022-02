Mal gusto: Barby Franco compartió una broma que le hizo a su empleada doméstica

Barby Franco se mantiene muy activa en las redes sociales. Con casi un millón y medio de seguidores en Instagram, la pareja de Fernando Burlando suele mostrar el día a día de su cotidianeidad a base de videos y fotos. Así es como, más de una vez, la mujer ha ocasionado gran revuelo con sus publicaciones.

En esta oportunidad, subió un video durante sus vacaciones en Punta del Este. Relajada y disfrutando de las hermosas playas del país vecino, la modelo fue por más al intentar hacer una broma. Pero los resultados no fueron los esperados.

Todo comenzó cuando le hizo un chiste a su empleada doméstica. La mujer se encontraba en plena limpieza de la mansión cuando Barby se le ocurrió asustarla. Rápidamente, muchos de sus seguidores la acusaron de maltrato.

En las imágenes se puede ver a la mujer muy concentrada aspirando el living de la casa, cuando Franco aparece por su espalda y pegó un grito. "Volvieron los sustos", escribió junto al video que publicó.

Con frecuencia, Barby les da la posibilidad a sus fans de que le realicen consultas y ella se dedica a responder muchas de ellas. Ahora, en uno de sus recientes posteos sorprendió al confesar que le gustaría irse de Argentina para instalarse en un país vecino.

Todo comenzó cuando un internauta le consultó: "¿Qué proyectos tenés para este año?". Ella, contestó: "La verdad no sé, estoy en una de querer quedarme a vivir en Uruguay. Este año me encontré conmigo misma y me gusta. Uruguay me hace sentir eso".

Barby Franco en su mansión de Punta del Este. Foto: @barbaritafranco21

Días atrás, la modelo levantó sospechas sobre una posible ruptura con el abogado más mediático de todos. "No es la vida la que separa a la gente, es la maldad, la hipocresía, la traición, el egoísmo y la falta de respeto", redactó en sus redes y alarmó.