En el día de su cumpleaños, Mirtha Legrand anunció la noticia más esperada

Este miércoles, Mirtha Legrand está celebrando su cumpleaños y en medio de una gran cantidad de entrevistas telefónicas, la diva anunció la noticia más esperada por sus seguidores.

“Sí, sí, sí, voy a volver a la televisión”, confirmó Legrand en diálogo Flor de equipo (Telefe). Luego agregó con entusiasmo: “Extrañé muchísimo. Fueron 300 días encerrada, eso hace mucho daño al espíritu, al cuerpo y a la mente. Así que doy gracias a Dios por poder volver a esta edad y tener ganas. Soy una persona muy gánica”.

Por otro lado, sobre la labor de Juana Viale al frente de sus programas, Mirtha Legrand enfatizó: “Mi nieta es maravillosa, estoy orgullosa de ella. Es un programa muy difícil de hacer, no es fácil. Hay que manejar invitados. Ella se fue afianzando y terminó siendo una conductora espléndida. Estoy orgullosa de Juana Viale. Le dio estilo, juventud, gracia y encanto al programa”.

Además, sobre su festejo de cumpleaños Mirtha comentó: “Voy a almorzar acá en casa y a la noche vienen amigos para comer algo rico. Somos 24".

En tanto que sobre la ausencia de Susana Giménez al evento, la legendaria conductora explicó: "Susana está en Punta del Este. Estuve hace dos días con ella en el entierro de nuestro amigo Pet Figueroa y se iba por razones de trabajo. Pero ella me llama siempre, es muy amorosa”.

Siempre fiel a su elegancia, Mirtha Legrand destacó: “Anoche me estuve probando los vestidos porque yo me cambio en el medio de la fiesta. Me voy a poner dos vestidos largos hermosos de Claudio Cosano. Es una manera de homenajear a mis invitados. Ya a las 6 empiezo a arreglarme porque a las 20.30 llega la gente”.

Con respecto a los protocolos sanitarios, la diva remarcó: “Todos con barbijo y con las ventanas abiertas, cuidándonos todos”. A su vez al referirse a sus comensales subrayó: "A mis invitados les puse que vengan sin regalo porque está muy difícil todo, aunque todos traen regalo. Nunca imaginé llegar a estos años. Aunque estoy extrañando a mi querida hermana Goldy. A las doce de la noche siempre nos llamábamos para desearnos feliz cumpleaños”.