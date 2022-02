Tras el accidente de Verónica Lozano, Analía Franchín deslizó una grave denuncia

A un par de semanas del grave accidente de Verónica Lozano, su amiga Analía Franchín, quien estaba con la conductora en el momento de la caída desde siete metros en una aerosilla en Aspen, deslizó una grave denuncia contra los operarios de las máquinas de elvación del centro de ski.

Reincorporada a su labor en el panel de Flor de Equipo (Telefe), Analía Franchín reveló este martes que los médicos le dijeron a Verónica Lozano que permanecerá entre dos y tres meses en silla de ruedas.

Luego, Franchín dio detalles del diálogo que tuvo con Lozano horas después del accidente. “La realidad es que cuando volvimos a hablar después de que la vi caer, esa misma noche, le dije si ella tenía conciencia real de lo que había pasado, de cómo había sido. Me dijo que sí, que ella repasaba en cámara lenta lo que le había tocado vivir. Me dijo que cuando cayó pensó que se había quedado paralítica”, detalló.

Además, Analía Franchín aseguró que Verónica Lozano nunca llegó a sentarse en la aerosilla y que cuando se quedó sin piso atinó a darse vuelta y a agarrarse del asiento.

En este sentido, la panelista denunció: “Me parece que los dos operadores son dos pelotudos que estaban con la música al palo. No éramos nosotras dos gritando. Éramos diez mil gritando, ¿entendés? Entonces claramente hubo una negligencia. Ahora que ya pasó la operación, supongo que con la cabeza más fría se pondrán a hablar con los abogados. O no. Pero no es algo que haya terminado todavía".

Por otro lado, Analía Franchín el lunes había detallado algunos detalles del dramático momento de Verónica Lozano. “Cuando ella cayó sintió los dos latigazos y pensó que había quedado paralítica. Yo escuché el grito de arriba y fue tremendo. Así que después de plantearte ese panorama, el de ahora es alentador. Ayer estuvo haciendo gimnasia en el piso para tener un poco de movimiento. Tiene que esperar que se le desinflamen un poco las piernas para poder volver, en estas condiciones no puede volar. Una semana o 10 días más tiene que estar allá. La operación salió perfecta, el cirujano estaba feliz con el resultado”.