Luis Ventura habló del pacto entre Ricardo Fort y Gustavo Martínez

En los últimos días, el fallecimiento de Gustavo Martínez puso, una vez más, en el centro de todas las miradas a la familia Fort. Si bien en un primer momento no se sabía qué le había ocurrido a la ex pareja de Ricardo Fort, finalmente se determinó que se trató de un suicidio. En los medios no hubo quien no hablara del tema y se generaron grandes debates entorno a lo ocurrido.

Uno de los que se expresó, en reiteradas oportunidades, fue Luis Ventura, el periodista que más conocía al chocolatero más famoso y querido de la televisión. En Secretos verdaderos, el programa que conduce en América TV, dedicó unos cuantos minutos para tratar el asunto y habló, entre otras cosas, del pacto entre Ricardo y Gustavo antes de morir.

Ricardo Fort y Gustavo Martínez

"Ustedes saben que Fort fue quien lo eligió como pareja y tutor de los chicos. Él no llega a la vida de la familia por casualidad, él decidió que cuidara a Felipe y a Marta. Ellos nacieron con un vientre subrogado de una mujer latina de apellido Escobar", señaló frente a las cámaras.

Y detalló: "Que Fort lo eligiera es algo que la familia nunca terminó de digerir, ni de incorporar. ¿Por qué Gustavo Martínez decía que tenía miedo de pisar el palito? Porque había un par de integrantes del grupo cerrado de los Fort que querían falsificarle la firma para cerrar cosas que no estaban limpias y él se negaba".

Luis Ventura

Para cerrar, sumó: "Se enamoró de un hombre, Ricardo Fort, que cuando partió le encomendó algo que él sabía que no podría llevar adelante y Gustavo sí. 'Cría a mis hijos, cuídalos y protégelos hasta la mayoría de edad'. Él antes de saltar sabía que estaba cumpliendo el pedido de su amor y se fue con él, saltó de ese piso 21 para reencontrarse con Ricardo".