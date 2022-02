Aislada con sus hijos, Juana Repetto contó cómo es su desesperante día a día

No es la primera vez que Juana Repetto utiliza sus redes sociales para hacer catarsis y compartir con sus miles de seguidores lo que vive día a día. En Instagram, la actriz mantiene un diálogo fluido con sus admiradores y con frecuencia les permite que le realicen todo tipo de consultas.

Días atrás, la hija de Reina Reech contó que su hijo Toribio, de cinco años de edad, se contagió de covid-19, por lo cual, toda la familia debió aislarse. Si bien el resultado del hisopado de ella dio negativo, decidió cumplir la cuarentena junto al pequeño y no moverse de su lado ni un segundo.

Juana Repetto y el desesperante momento que vive con su hijo con covid-19

Sobre lo que están viviendo, señaló: "Hartos, Toro desesperado por ver una cara que no sea la mía y salir de la casa. Debo admitir que le dio duro a las pantallas". Y contó que su primogénito solamente tuvo una alimentación a base de arroz, fideos, milanesas y muy poca comida. Por su parte, Belisario, su otro niño que aún no cumple un año de nacimiento, se limitó a la lactancia materna.

También, hizo hincapié en que el estado de salud de los niños era muy bueno y que ella se encuentra agotada. "Congestionada, lo cual es bastante molesto y con un poco de tos con pollardis. Media caída, es como si tuviera una resaca nivel post casamiento de mi mejor amiga, los pibes joya", redactó.

Antes de estas declaraciones, Juana había hablado de un gran susto que se llevó cuando creyó que le estaba subiendo la fiebre y luego de sus dichos, expresó que "aunque se sienta ridícula por compartirlo en Instagram" lo realiza por dos motivos. "El hecho de escribirlo me resulta catártico (además no tengo con quien charlar) y, por el otro, saben que me gusta mostrar la vida tal cual es, y la mía también es ese día triste", indicó en la red.