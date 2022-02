Agustín Sierra "explicó" el futuro de su relación con Fiorella Giménez: "Se dio de manera muy relax y ahora..."

Agustín Sierra forma parte del elenco que protagoniza la obra teatral “Una noche en el hotel”, con la dirección y producción de Pedro Alfonso. Están teniendo una gran temporada en Villa Carlos Paz, y cada noche es a sala llena. La gente recibe el humor por parte de los artistas, y ellos agradecen el amor del público.

Durante el 2021, el ex Casi Ángeles estuvo presente en la pista más famosa del país. Se destacó como bailarín en “Showmatch” y allí es donde una persona se ganó su corazón hasta el día de hoy. Conoció a su actual novia, Fiorella Giménez, quien fue su acompañante de baile durante todo el certamen.

Ella es bailarina y actualmente es parte del éxito teatral de “Stravaganza” junto a Flavio Mendoza. Ambos están con muchos proyectos laborales, pero siempre se toman un tiempo para estar juntos y disfrutar este amor tan joven y lleno de esperanzas.

En una entrevista que le realizaron al actor, manifestó: "Van dos meses. Llegamos el 20 de diciembre. Nos escapamos a Villa Giardino, ahora nos escapamos a otro distrito, recibimos a familia, amigos cada tanto. Todo con PCR negativo. La pasamos muy bien".

Asimismo, habló sobre la posibilidad de llegar a una convivencia con su pareja. Al respecto afirmó: "No lo hablamos. Yo creo que ella primero se tiene que ir a vivir sola, pero es mi pensamiento. También lo hablé con ella, pero no hablamos de seguir viviendo juntos", dejando en claro que no quieren saltear ningún paso, ya que ambos son muy jóvenes.

Y agregó: "Todavía no se habló de ir a vivir en conjunto. Yo vivo con un amigo, ella con la familia todavía. Así que vamos paso a paso". De esta manera, el artista deja confirmado que aún no es momento de llegar a compartir un hogar pero no niega que las ganas siempre están presentes.

Entre tanto cariño, Agustín también contó detalles de cómo la celebración por el Día de San Valentín y relató: "Re bien. Desconectamos del teléfono un poco e hicimos fogón, asadito, pileta, lindo. Se dio de manera rústica y relax”.

Una historia de amor muy reciente pero con ganas de seguir creciendo y pensando en un futuro juntos. Cachete y Fiorella se disfrutan el uno al otro, con proyectos personales por separado por ahora, pero eso no quita que el día de mañana tomen la decisión de dar un paso muy importante para consolidar la pareja.