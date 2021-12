Qué hizo Cachete Sierra en los camarines de La Academia tras perder la final: "Se puso a…”

Marcelo Tinelli es de manual. El, sabe, que su show no puede ser tan predecible. Y, por eso, Cachete Sierra no ganó La Academia de ShowMatch, el reality que inventaron para este maldito año de pandemia. En la final perdió con Noelia Marzol y Jony Lazarte, y todo estalló por los aires.

¿Por qué? El muchacho era el número puesto para todo el mundo. Y Marce metió la mano en la “lata”. Y él se dio cuenta. Por eso, dicen, gritó muy fuerte en camarines una vez terminado el show. ¡A ver!

Si bien en las redes sociales muchos usuarios opinaban que el joven iba a ganar el ciclo debido a su popularidad y el cariño de sus fanáticos por su papel en Casi Ángeles, pasó todo lo contrario ya que los bailarines fueron elegidos por el público con el 50.7% de los votos.

Muy cerca estuvieron Cachete y su novia, quienes obtuvieron el 49.3% de los votos pero aún así no lograron ganarle a su rival. La cifra fue un récord histórico para el programa con más de 123 millones 600 mil de votos registrados.

Este lunes 13 de diciembre, el periodista Pampito brindó detalles de la picante reacción del participante tras perder la competencia de baile. "Cachete quedó re caliente. No se le notó solo en la cara. Después hubo una fiesta en el estudio de ShowMatch y él al principio no estuvo. No sé si estaba en el camarín", aseguró en Mañanísima, el programa de Carmen Barbieri.

En ese sentido, explicó sobre la furia del artista: "Me dijeron que estaba medio caliente, muy enojado. Después fue a la fiesta, se relajó y la pasó bien. Pero le costó entrar en clima, para relajarse. Estaba seguro que ganaba".

Sin dudas, Agustín Sierra creía que iba a ser el gran ganador del reality y finalmente Noelia Marzol pegó el batacazo, junto a Jony Lazarte, al consagrarse como la campeona de La Academia. ¡Un final inesperado! Y con el estilo de Marcelo: todo lo maneja bien a dedo.