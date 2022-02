Por qué los nombres de los hijos de Pampita empiezan con B y con Ana se rompió esa tradición

En el fascinante debate sobre los nombres que los famosos eligen para sus hijos, hay una cuestión que nunca pasa desapercibida: la letra “b” con la que arrancan los nombres con los que Pampita bautizó a los cuatro hijos que tuvo con su ex Benjamín Vicuña, con quien hoy tiene una excelente relación.

Blanca (que murió en septiembre de 2012, a los seis años), Bautista, Benicio y Beltrán: así se llama la descendencia de Pampa, quien decidió dar el batacazo y romper la tradición con su hija menor y ponerle un nombre sencillo, elegante y con otra inicial: Ana.

De hecho, mientras esperaba el nacimiento de la beba, su marido Roberto García Moritán hizo pública una lista de nombres y ninguno arrancaba con “b”. Al parecer, la pareja barajaba entre Mia, Uma, Julia, Ema, Paz, Luz, Sofía, Julia, Sol y Zoe… Hasta que, el 22 de julio de 2021, al verle la carita, se decidió por Ana.

La morocha explicó en su momento en Pampita Online, a horas de dar a luz: "Fue Ana porque yo me llamo Ana y mi papá me dijo así siempre. Él eligió ese nombre y me llamó así. Mi papá se fue cuando yo era muy chiquita y no me llamaron más así, me empezaron a decir Carolina”.

Pero… ¿por qué con sus anteriores chicos siguió esa tradición que parecía inquebrantable? Fue Vicuña quien lo reveló, en mayo de 2020 (plena cuarentena), vía Instagram Live con la periodista chilena María Luisa Godoy.

"Fue una cosa rara. Mi hija Blanca nació un 15, igual que mi mamá, Isabel. Me acuerdo que mi mamá estaba de viaje y me dijo que se iba a tomar un avión el 15, en el día de su cumpleaños, porque sabía que Blanquita la iba a esperar", arrancó el actor, hoy de novio con Eli Sulichin.

"Por estas cosas de la vida, mi madre llegó justo el día 15. Yo, a mi mamá, la amo muchísimo, y de alguna manera le dije que quería ponerle su nombre: Isabel Margarita. Ella me dijo que no, que le pusiera el nombre de su mamá, Blanca, una señora muy linda, súper especial, muy mística y religiosa. Entonces, le pusimos Blanca... Blanquita", siguió.

Con el segundo hijo, dijo el chileno, “se dio como una coincidencia”: “Él nació en la Argentina. Estábamos buscando entre varios nombres y a mí, desde siempre, me gustaba mucho uno que era muy de acá, Bautista. Lo elegimos y quedamos prisioneros de las B”.

“Empezamos una pseudo tradición que se dio sola, pero no hay nada más que eso”, confesó Benja, que en realidad fue el primero en desviarse de esa costumbre, al llamar Magnolia y Amancio a sus hijos con la China Suárez. ¡Misterio resuelto!