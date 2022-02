Los picantes posteos de Yanina Latorre tras su salida del programa de Marcelo Polino

Este sábado, Marcelo Polino sorprendió a todos al anunciar la salida de Yanina Latorre del ciclo radial del conductor. Fiel a su estilo, desde Miami la panelista respondió con picantes posteos y prometió volver con todo a los medios.

“Ya no estará en este programa por decisión de la radio. Seguramente nos estará escuchando, nos va y la vamos a extrañar", deslizó al aire Marcelo Polino al referirse a la desvinculación de Yanina Latorre de Polino auténtico (Radio Mitre).

Luego, el conductor dio indicios de que la despedida de su panelista tiene que ver con el crecimiento profesional de ella, que seguirá adelante en la emisora con una nueva propuesta. “Hace su tarea maravillosamente bien. Siempre la incentivamos. Le decimos ‘tenés que tener lo tuyo’. Es el momento en el que ella tiene que tener sus espacios, en la radio, en la tele, porque se lo merece”, aseguró Polino sobre el labor de su compañera.

Por otro lado, el conductor también dejó entrever que al extenderese por demás las vacaciones de Yanina Latorre en Miami, desde la producción habrían decidido su baja.

Desde sus historias de Instagram, la exintegrante de Los ángeles de la mañana (El Trece) anunció desafiante: “Holis amores, estoy desaparecida, estoy descansando. Ya les dije, me angustia irme de acá, ya sé que estuve un montón. Estoy con Doris comprando cositas. A partir de la semana que viene me tienen toda para ustedes, hay mucha cosa linda para contar. Prometo que el martes me bajo del avión, ya les dije, y vomito todo. Me bajo del avión y digo todo lo que voy a hacer”.

Además, desde su cuenta de Twitter también compartió un mensaje tras algunas semanas de ausencia. “Necesitaba estas vacaciones eternas. Para arrancar a full….”, escribió Yanina Latorre junto a una postal en modo relax y bajo el sol.