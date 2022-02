El increíble parecido con Lali Espósito de la hija de Santiago del Moro

A veces, sucede: personas que no comparten ni un poquito de ADN se parecen increíblemente, como si fueran parientes. Un enorme parecido y una gran belleza, eso es lo que une a Lali Espósito con “su mini” más adorable e impensada: Catalina, la hija mayor de Santiago del Moro.

Es que Santiago, que no suele mostrar demasiado de su vida privada, que protege celosamente, no puede evitar sorprender a sus seguidores cada vez que comparte en Instagram alguna postal de la nena, que tiene 11 años. ¿Cómo puede ser?

“Hijita”, fue lo último que escribió Del Moro en sus redes para describir el retrato de la pequeña, que generó todo tipo de repercusiones. "Santi, decí la verdad que tuviste una hija con Lali. ¡Es tan bella!", exclamó una usuaria, a lo que el conductor respondió, divertido: "Shhh, que no se sepa, jajaja".

Catalina es la hermana mayor de Amanda, de 8 años, su mamá es María José Sánchez y dentro de poco le dará la bienvenida a una nueva integrante de la familia, que todavía no tiene nombre definido, todo un tema en la casa de Del Moro y las chicas.

“Creo que esta vez lo van a elegir las hermanas, como que hay una guerra en casa con eso”, adelantó hace unas semanas Santiago en Intratables, al poco tiempo de revelar que con su pareja están esperando la llegada de su tercera hija en común.

“Es una bebita muy soñada, muy buscada. Intento ser el mejor papá que puedo y me encanta esto de cambiar pañales y estar presente. Estoy feliz con otra nena, es un terreno en el que me muevo muy bien y sé cómo abordarlo y cómo manejarme”, agregó además la figura de Telefe, muy enamorado de su compañera con quien decidieron no casarse ni por civil ni por Iglesia.

“Es una cuestión muy mía, no creo en el casamiento y nunca me vi en esa foto. Aunque no lo descartaría y sé que sería súper romántico a la hora de proponerlo. Los papeles no definen nada. Lo importante es querernos y estar bien”, aseguró el papá de Catalina y Amanda, quien no suele aparecer tanto en fotos como su hermana mayor.