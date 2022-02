Zaira Nara mostró el inmenso y hermoso caballo de Malaika, su hija

Zaira Nara estuvo muy presente en todos los medios de comunicación durante los últimos días, ya que se habló sobre su posible separación del papá de sus dos hijos. Ante estos rumores, la modelo desmintió por completo las distintas versiones y afirmó que continúan juntos.

La hermana de la empresaria y esposa de Mauro Icardi, está en pareja con Jakob Von Plessen y como fruto de su amor tuvieron a Malaika y Viggo. La niña heredó por completo la belleza de su madre, y esto se ve reflejado en las imágenes que publica a diario la ex novia de Pico Mónaco.

En las últimas horas, Zaira realizó un posteo en su cuenta personal de Instagram donde se la ve a la pequeña arriba de un caballo, sonriente y feliz disfrutando de aquel momento en la naturaleza de nuestro país.

Malaika es fan de los animales, y su mamá celebra ese amor mostrando el inmenso cariño que su hija siente por ellos. La familia es nómade, ya que viajan constantemente de Buenos Aires al Sur de Argentina. En ese lugar se encuentra el campo donde el padre de las criaturas trabaja diariamente, entonces suelen instalarse durante semanas para acompañarlo.

Zaira Nara ha bajado un poco su perfil desde que no está más en la televisión. En el momento que se produjo el caso del famoso “Wandagate”, la ex conductora de “Morfi” se mantuvo al margen de la situación y tomó la decisión de no salir a dar declaraciones, ya que consideró oportuno no dar detalles sobre el tema.

Sin embargo, esta última semana surgieron fuertes rumores sobre su vida privada y no tuvo otra opción que realizar declaraciones al respecto. Negó rotundamente la versión de su ruptura con su marido, confirmó que siguen en pareja y disfrutando de la vida en familia.

Días atrás, publicó en sus redes sociales un hermoso momento compartido junto a sus dos amigas del espectáculo: Mery del Cerro y Paula Chaves. Entre las dos, disfrutaron de un fin de semana en un hotel de Pilar donde también estuvieron presentes todos los hijos de las artistas y se divirtieron a más no poder.

Actualmente Zaira está alejada de las pantallas, y sólo se dedica a ser la imagen de distintas marcas. Viaja por todo el país, siempre acompañada de sus dos hijos.