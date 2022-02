La verdadera causa de la separación de Inés Estévez y Fabián Vena

Inés Estévez y Fabián Vena eran una de las grandes parejas de la farándula argentina. Estuvieron juntos durante 15 años, nueve de ellos casados, y adoptaron a dos niñas, Cielo y Vida.

Los actores se conocieron en Verdad Consecuencia en 1996, pero se reencontraron dos años después, trabajando juntos en la obra de teatro Ha llegado un inspector, y se enamoraron. En 2004 decidieron dar un paso más en su relación y pasaron por el altar.

En el 2011, Inés Estévez y Fabián Vena tomaron la decisión de adoptar a dos hermanitas debido a las dificultades que tenían para concebir y el difícil tratamiento al que tendría que someter la actriz para poder quedar embarazada.

Sin embargo, a dos años de aquel importante cambio de vida, la pareja se separó repentinamente y lo confirmó mediante un comunicado del representante de Vena, Pedro Rosón, asegurando que el motivo de la separación era un acuerdo en común que podría deberse al simple fin del amor.

"Ante posibles trascendidos que pudieran prestarse a malos entendidos o tergiversaciones, me permito comunicar que tanto mi representado como la Sra. Inés Estévez han tomado meses atrás la determinación de disolver el matrimonio, de común acuerdo y en los mejores términos. Mantienen entre sí una excelente relación de amistad”.

Fue en diciembre, cuando Inés y Fabián firmaron el divorcio, que una publicación de ella celebrando el momento con la palabra “freedom” llamó mucho la atención y determinó que no todo era en tan buenos términos cómo se decía.

Lo cierto es que desde entonces el ex matrimonio ha tenido algunos cruces mediáticos. Fue la actriz quien aseguró en sus redes sociales no conocer a la actual pareja de Vena, con quien ya llevan ocho años juntos y tienen un hijo en común.

“Prácticamente no nos conocemos. Es una pena. Me encantaría compartir aspectos de la crianza. A veces las cosas se dan como se dan y me limito a aceptarlas”, fue lo que escribió Estévez sobre Paula Morales, culpando indirectamente a su ex marido.

Ante este polémico mensaje, el actor emitió un comunicado en su defensa: “En función de las cosas que se dijeron en el programa, quiero expresar mi profundo malestar, ya que toda información que emitieron acerca de mi rol como padre y de nuestra vida en familia es absolutamente falsa”.

Además, Fabián Vena sumó: “Compartimos con Inés, de común acuerdo, un régimen de tenencia compartida de nuestras hijas y dictaminada por un Juez, a partir de nuestro divorcio. De esta manera, no solo significa que viven exactamente la misma cantidad de tiempo con uno y con otro, sino que nos da la garantía también de que cada uno de nosotros pueda estar atento y de forma directa al cuidado, a la educación y al bienestar de ellas”.