Cómo le dijo Fabián Vena a Víctor Hugo Morales que salía con su hija Paula, 14 años menor que él

Fabián Vena encontró el amor en Paula Morales hace muchos años y construyeron una sólida historia, que se mantiene firme hasta la actualidad. Un binomio de actores que comparte la vida, los proyectos, la familia y las ilusiones.

Claro que en el origen, allá por el 2013 el romance despertó la atención del público, por la magnitud de ambos artistas y por la peculiaridad que Paula es la hija del enorme Víctor Hugo Morales, nada más y nada menos.

Siempre se erige en una circunstancia especial conocer al padre de la novia, pero en este caso disponía de mayor nerviosismo, por todo lo que representa el relator, ese uruguayo tan afamado e idolatrado por el público. Incluso por el propio Fabián.

En la visita de la pareja al piso de PH se produjo la confesión del preciso momento en que Vena juntó valor, tomó aire y decidió enfrentarse a Víctor Hugo para comunicarle que se había enamorado de su hija, todo un acontecimiento.

Todo se disparó cuando Paula se lanzó a especificar cómo inició su carrera como actriz, con el claro objetivo aclarar que nunca tuvo un privilegio por su linaje: “Mucha gente piensa que yo empecé a actuar por ser su hija, y a mí me gusta aclararlo porque yo lo primero que hice fue Los Roldán; me presenté a un casting de 500 personas, me llamaron y quedé para un personaje pequeño en una tira que hacía 40 puntos”.

En ese interín, Vena saltó para describir la tensa situación que atravesó, ese instante decisivo en que se animó a encarar a Víctor Hugo: “Imaginate yo, que tengo que ubicarme en que es mi suegro, y yo era re contra fan”. A lo que Andy Kusnetzoff bromeó: “No, no, es terrible, mide 2 metros además”.

Hasta que finalmente Fabián Vena se sumergió en el episodio definitivo, esa tarde que encaró al relator. “Él ya sabía más o menos que estábamos juntos. Lo enganché sentadito en la cancha de River a punto de relatar, lo tenía medio a mano y un día rompí el hielo”, contó.

El actor continuó con su relato de esa charla con Víctor Hugo: “Se estiró la presentación, y viste que a veces es peor eso, porque no se daba y cada vez se hacía mas pesado; ya iba a ser abuelo y todavía no lo había conocido. Fui y le toqué la puerta de la cabina en la cancha, y ahí le dije”.

Todo cambió para Fabián, porque del ídolo pasó a ser su suegro: “A partir de ahí yo no puedo dejar de verlo como quién es, pero él sí rápidamente se acomodó y conmigo tiene una relación y un trato más bien familiar”.