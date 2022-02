Escándalo con La Renga en Neuquén: el municipio dio marcha atrás y canceló el recital

El próximo fin de semana La Renga comienza una gira para presentar "Alejado de la Red", su nuevo disco de estudio. Hasta el momento son cuatro las fechas que la banda anunció en sus redes sociales. El puntapié inicial será el próximo 26 de febrero en el Aeródromo Santa María de Punilla (Córdoba), el 5 de marzo en el Autódromo Martín Miguel de Güemes (Salta), el 12 de marzo en el Autódromo de Potreros de Los Funes (San Luis), y el 19 de marzo en Paseo de la Costa (Neuquén). Pero esta última fecha deberá ser reprogramada luego que el municipio local no autorizara el concierto de la banda oriunda de Mataderos.

La productora encargada del concierto llevó a cabo una conferencia de prensa para mostrar la documentación que fue presentada para obtener la autorización y realizar el concierto en el predio de la isla 132 de Neuquén. El productor Pablo Baldini aseguró no entender por qué prohiben el show y confirmó que buscarán "lugares y alternativas" cerca de la zona para seguir adelante con lo estipulado.

Uno de los argumentos que esgrime el municipio es la obra en construcción del Centro de Convenciones "que pone en riesgo la concurrencia de espectadores", fundamento que fue rebatido por Baldini al asegurar que "si dicha obra pone en riesgo el show de La Renga, pone en riesgo la Fiesta de la Confluencia", la cual se llevó a cabo la semana pasada con más de 100.000 personas.

"La pregunta que no se hace es: ¿Por qué no se autorizó? Alguien tendrá que dar una explicación de por qué un espacio público se puede usar para algunas cosas y para otras cosas no. Esa respuesta no se las puedo dar yo", concluyó.

Más allá de estos cuatro shows programados, la banda piensa agregar más fechas para el resto del año, en distintos puntos del país, para seguir presentando su nuevo material de estudio.