Cómo es el mega departamento al que se quieren mudar Felipe y Marta Fort en Miami en las próximas semanas

Todavía resuena en el aire la conmoción por la muerte de Gustavo Martínez, con ese trágico final que decidió al arrojarse del piso 21 de un edificio de Belgrano. En ese contexto, Martita y Felipe Fort quedaron en el ojo de la tormenta.

Los hijos de Ricardo Fort se expresaron de manera muy polémica sobre su tutor, los dos saltaron a las redes sociales y publicaron mensajes muy controversiales, en los que pusieron el foco en sus propias vidas, en la indignación que les provocó la muerte de Gustavo.

A partir de todo este desenlace horrendo de Martínez, los medios de comunicación maximizaron la lupa en los hijos de Fort. Así surgió a la luz la idea peculiar que ronda por la mente de Felipe y Martita, que se vincula con un cambio radical de su cotidianidad.

Parece que los dos herederos del chocolatero más famosos del país proyecta irse inmediatamente a Miami, sí, esa ciudad que siempre encandiló a Ricky, la que visitaron cientos de oportunidades en su niñez en compañía de Gustavo, esa urbe que todos los famosos aman.

En el tratamiento de la noticia, en Intrusos hicieron un móvil desde la puerta del edificio en el que los jóvenes de apenas 18 años quieren comprar su departamento. La cronista describió: “Esta idea es el joven que es el que despunta por su rol empresarial y proactivo. Vino hace unos meses y se enamoró de un pent house en Chateau Beach Residences”.

En cuanto a las características de este monstruoso edificio, Lucía Ugarte narró: “Es muy exclusivo. Tiene piscina, microcine y hasta un escenario en donde ella podría hacer una performance”.

A la hora de contar cómo planificó todo el adolescente hijo de Fort, la cronista aportó: “Se juntó con Gabriel Ritz, ex pareja de Ricardo, que lo acompañó en distintas visitas a edificios. Felipe dijo que ese departamento va a ser suyo y que hizo un block de notas en donde se pone los objetivos y uno de ellos es ganárselo por mérito propio”.

El propio hermano de Martita saltó a su Instagram para responder una pregunta de un seguidor respecto a este proyecto y confesó: “No, no es mío todavía. Fui a verlo nada más. Es una manera de visualizar lo que quiero para un futuro no tan lejano. Me lo pongo como meta, quiero trabajar para llegar a eso y más”.