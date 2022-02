Tras la muerte de Gustavo Martínez, apuntan contra el abogado de los Fort

La repentina muerte de Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort, ocupó, esta semana, todas las miradas. Si bien en un primer momento se barajaron distintas hipótesis sobre lo ocurrido, finalmente se determinó que se trató de un suicidio. En conferencia de prensa, César Carozza, el abogado de la familia del chocolatero más famoso, contó que el hombre padecía de un principio de Alzheimer.

Sus dichos no pasaron por alto para nadie y una de las que se mostró muy molesta con lo que reveló el letrado fue Miriam Lewin, la titular de la Defensoría del Público. "Fue muy irresponsable el abogado representante de la familia", apuntó la mujer en diálogo con La Once Diez y explicó los motivos: "Le puso foto a una información, que sí, todos queríamos saber. Pero ¿A qué costo? Reitero, esta es una oportunidad para consultar a los que saben de la temática".

César Carozza

Y agregó: "Contribuyamos a la toma de conciencia, cuando vas a decir algo acerca de otra persona, ponete en sus zapatos, en los zapatos del núcleo afectivo de esa persona, sé empático con el dolor del otro".

"El límite es no espectacularizar, es no diagnosticar a distancia, no establecer hipótesis. Hay muchos profesionales de salud mental que catalogan el problema como multicausal y de salud pública, hay que proteger y garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, hay que cuidar la privacidad y el dolor. Aún cuando estos chicos en una situación de extrema sensibilidad se expresaron en redes sociales, no dan su consentimiento a que se hable en televisión", señaló al aire.

Miriam Lewin

Y, a modo de conclusión, manifestó: "No podemos hablar a la ligera sobre hipótesis de porqué una persona se mató o no, el suicidio es una problemática multicausal y lo que podamos decir al aire impacta en la psiquis de mucha gente".