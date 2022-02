Tamara Báez contó toda la verdad sobre su crisis con L-Gante y reveló una bomba

Desde que es famoso, L-Gante lidia con las consecuencias de toda persona pública. Además de gozar de las ventajas con las que cuenta ahora que, como referente de la cumbia 420, logró que ese ritmo se cuele en todas partes, el joven padece la exposición.

Por envidia, maldad, malicia, mala intención, muchos se descargan contra Elián y quieren verlo mal. Y todo esto recae, por carácter transitivo, sobre Tamara Báez, su novia y mamá de su hija de cinco meses, Jamaica.

Ya desde fines de 2021 que algunos profesionales del medio aseguraban que la relación de Elián Valenzuela y Tamara tenía los días contados. Según el periodista Juan Etchegoyen, la ruptura de los chicos era inminente y el motivo, uno muy común: los cuernos.

Pero pasó más de un mes y ellos siempre se mostraron juntos en la Costa Atlántica, de vacaciones y en los varios shows que el cantante brindó en el verano. Y esta semana, Báez por primera vez habló en TV de la pelea que tuvieron y que puso en peligro su noviazgo, en el late night show que Moria Casán tiene en El Nueve.

Tamara había acompañado al cantante con su beba y terminó sentada frente a la capocómica, que quiso saber qué había pasado. “Vi algo en las redes de una pelea, no sé si era fake news o si fue real, contame reina”, disparó la One.

Entre risas, la joven admitió que era verdad: la pelea había existido. “Pero nos peleamos de vez en cuando, total vivimos en la misma casa y al rato estamos a los besos”, completó Elián, risueño. “Sí, es imposible”, reconoció la chica.

Pero esa respuesta no iba a conformar a Moria, que fue a más y lanzó: "¿Por qué tuvieron el cortocircuito? ¿Dudaste de él sobre alguna infidelidad?”. “De mi parte, nada serio”, se apuró en responder L-Gante, antes de que su pareja explicara lo sucedido.

“Me habían mandado un mensaje y yo creí, pero era mentira y me enojé con él. Fue una chica, después me di cuenta de que no era verdad”, detalló la influencer. Y el artista agregó que viven asediados por este tipo de mensajes: “No fue la única vez que le mandaron cosas, hasta estando yo al lado le mandan que yo ando por otro lado, de maldad”.

“A mí me molestó, hasta que me di cuenta que es mentira, pero ya no creo más nada”, agregó Tamara, dando por cerrado el tema y dejando en claro que ya aprendió el juego de la fama y sus consecuencias.

Un rato antes, L-Gante había anunciado en Moria es Moria que tiene planes de ir a la universidad en cuanto rinda las materias que debe del secundario. “Ahora estoy tratando de terminar la escuela, así empiezo una carrera. Me gustaría Medicina, Leyes también, como para estar completo… Hay varias que me interesan”.

“Estoy cumpliendo mi sueño. Pero una vez que se haya cumplido… ¿Qué voy a hacer? Vamos por más, por el conocimiento, a estudiar, la vida sigue”, aclaró Valenzuela, que viene de ser atacado por Viviana Canosa, que lo tildó a él y a su público de “bruto”, “sumiso” y “pasivo” y dijo que va a denunciarlo por "violencia de género, calumnias e injurias".