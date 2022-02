Dura acusación de Guido Süller tras la muerte de Gustavo Martínez

La noticia del fallecimiento de Gustavo Martínez generó gran conmoción en los medios nacionales. La ex pareja de Ricardo Fort murió en la madrugada de este miércoles tras caer desde el piso 21 del edificio donde vivía en el barrio de Belgrano. Las repercusiones sobre el trágico hecho no tardaron en llegar. Los testimonios de familiares y amigos de Martínez comenzaron a difundirse en redes sociales y programas de televisión. Y Guido Süller fue uno de ellos, quien expresó su tristeza por la noticia y lanzó fuertes acusaciones contra el entorno familiar de Fort.

Durante un móvil en A la tarde (América) recordó a Martínez con emotivas palabras. "Un ser súper humilde, sencillo, un hombre bueno, sano, decente, trabajador, que nunca dejó de ser profe de educación física y personal trainer. No fue pretencioso, nunca pidió un peso, nunca pidió nada, lo quiso a Ricardo por su corazón y no por su billetera", relató Guido, quien también fue pareja del empresario.

Consultado sobre cómo veía a Gustavo, Süller respondió: "Yo sospechaba que algo estaba pasando con él porque hacía mucho que no subía nada a las redes sociales. Empecé a sospechar que él no estaba bien, que algo le estaba pasando. Gustavo era excesivamente sencillo y quizá eso no les gustaba tanto a la familia Fort, porque ahí es todo muy superficial. Lamentablemente los chicos no hacen más que mostrar frivolidad", disparó.

Luego, reconoció que sintió mucha bronca al leer los posteos de Felipe Fort: "Yo le hubiera besado los pies a Gustavo, porque él se murió en un 90% cuando murió Ricardo, y ese 10 % lo usó para criar a los hijos por mandato de Ricardo, y no tenía vida, su vida eran los chicos", explicó.

"Los Fort no querían que se haga cargo de los chicos, ellos siempre se manejaron por lo económico. Quizás la familia creía que tenía algún tipo de intención por la parte legal, por ser el tutor, que podría reclamar una parte de la fábrica, cosa que jamás hizo porque vivió con una humildad extrema", comentó.

"¿Saben qué creo yo? Yo pienso que hubo abandono de persona directamente, porque Gustavo se empezó a deteriorar en los últimos años; yo no sé si Gustavo tenía asistencia psiquiátrica por ejemplo, porque hay que hacer una consulta estrecha y cercana en estos casos, y sobre todo constante", opinó.

Finalmente, antes de despedirse del móvil, Süller sentenció: "Todos los que hemos pasado por la vida de Fort, todos hemos salido lastimados, y que se prepare una chica que anda dando vueltas por ahí, y me refiero a Rocío Marengo".