Así luce Susana Giménez en su regreso a la pantalla con Porno y helado

Se viene el estreno de Porno y helado, la nueva serie argentina de Amazon Prime Video que marcará el regreso a la actuación de Susana Giménez tras siete años de ausencia. En el primer avance publicado por la plataforma, se puede ver a la diva haciendo gala de su humor y sensualidad.

La historia creada, escrita y dirigida por Martín Piroyansky cuenta los pormenores de Pablo, personaje interpretado por el propio Piroyansky, y de Ramón (Nachito Saralegui), dos treintañeros que junto a Ceci (Sofía Morandi), una joven estafadora, fingen tener una banda de rock. Cuando la mentira se sale de control, los problemas pondrán en peligro el proyecto del trío.

"Despídete de tus bandas favoritas porque está por llegar tu nueva obsesión musical y viene acompañada de una gran serie. Porno y Helado", publicó en su cuenta oficial la plataforma de contenidos junto a un nuevo adelanto de la serie. Con ocho episodios de 30 minutos de duración, la comedia estará disponible a partir del 11 de marzo.

A través de sus redes sociales, Susana compartió sus sensaciones frente a esta nueva vuelta a la actuación. "Estoy contentísima porque empiezo la filmación de una serie (...). No soy la protagonista, pero me divierte porque hace más de un año y medio que no hago nada artístico y tenía ganas de hacerlo", decía, al tiempo que bromeaba en un video: "Les cuento que... No, no les puedo contar nada más, porque si no nos deschavamos".