Sorpresiva confesión de Carmen Barbieri sobre su vida profesional: "Yo soy profesora de..."

Carmen Barbieri es hoy la presentadora oficial de “Mañanisimas” que brilla de lunes a viernes a las 10 horas por la pantalla de Ciudad Magazine. Siempre llevan al estudio grandes invitados, pero en esta oportunidad fue la propia conductora quién realizó una confesión con la que sorprendió a sus panelistas.

Durante el comienzo del programa, la consigna estuvo marcada en sacar a la luz solamente afirmaciones positivas. En ese momento, Barbieri destacó: "Soy hermosa, estoy viva y voy a triunfar. Una se lo tiene que proponer, se lo tira al Universo y vuelve. Ojo con lo que soñas, con lo que deseas".

Siguiendo el hilo de la conversación, la mamá de Fede Bal habló sobre algunos momentos de su infancia. Entre los más destacados, confesó haber concurrido a un colegio de monjas durante su nivel primario y secundario.

Pero esta declaración vino acompañada de otra sentencia, que dejó con la boca abierta a todas las personas presentes en el estudio. En medio de la charla, muchos de sus compañeros relacionaron su look con el de una profesora de catequesis, y ese dicho encendió las alarmas.

"Sos vidente, yo soy profesora de catequesis. No me acuerdo nada pero di clases. Estuve 14 años en un colegio de monjas, ahí estudié y me recibí. Ser profe de catequesis es un aburrimiento", y es así que reveló su profesión oculta.

Nadie en el ámbito del espectáculo hubiese imaginado esta faceta escondida de Carmen Barbieri. Siempre se destacó por belleza arriba de los escenarios, brillando en las tapas de las revistas y en las principales carteleras de los teatros más importantes del país.

Sin embargo, la ex mujer de Santiago Bal no tuvo filtro al momento de hablar sobre su otra profesión, la cual hasta el día de hoy no ejerce. Carmen se destacó como actriz en el rubro humorístico en cine y televisión.

El comienzo de su carrera está vinculado con el teatro de revistas junto a su padre. Durante toda su trayectoria trabajó con grandes celebridades del ámbito actoral, como Jorge Porcel, Alberto Olmedo y Enrique Pinti. Así mismo, fue parte de “El telo y la tele” junto al actor Guillermo Francella. Podría decirse que Carmen Barbieri no se ha perdido de nada en esta vida.