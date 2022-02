El curioso motivo por el cual Rosita de "Pasión de sábado" deja a un lado su carrera como artista

Gaby González está presente en “Pasión de Sábado” desde hace muchos años haciendo el papel de Rosita, que divierte a todos los televidentes por su humor y simpatía. Pero en esta oportunidad llegó el turno de ponerle fin a esta etapa y darle un giro de 360 grados a su carrera.

En diciembre de 2021, el actor había manifestado que en el próximo año se iba a alejar de la televisión argentina pero no dio mayores detalles al respecto. En sus últimos programas al aire comenzó a hablar más sobre esta temática, hasta que confesó el motivo que lo llevó a tomar esta difícil decisión.

"Estoy en la política hace muchos años, hasta he sido autor de algunas herramientas que se presentaron en el Congreso, como Pancitas llenas. Vengo caminando la Provincia de Buenos Aires hace veinte años y siempre fui una persona solidaria, algo que me inculcó mi viejo", afirmó el artista.

Así mismo, agregó: “Ahora que con Rosita logré una imagen a nivel nacional, quiero aprovecharlo para usarlo como plataforma política. Tenemos un equipo grande con una abogada, un agente de turismo, un contador, y hasta un comisario para entender un montón de áreas que están bastante relegadas en la política".

Por su parte, habló sobre lo que le deja el personaje de “Rosita”, aquel que mantuvo durante 15 años en el programa de música argentina. "Tengo las satisfacciones que me ha dado el personaje fueron maravillosas. Y también Rosita de Pasión está muy arraigada en un sector de la sociedad que es el que me gustaría defender cuando me meta en la política", manifestó Gaby.

Pero también planteó su postura sobre su nuevo rumbo. Al respecto sentenció: "En los últimos 18 meses estuve trabajando cerca de Diego Santilli, con toda su gente en diferentes partidos del Gran Buenos Aires, en los partidos de Quilmes, Pilar, Almirante Brown, entre otros, uno viene trabajando con comedores, centros de jubilados, sociedades de fomento, clubes de barrio".

Cabe recordar que Gaby González había manifestado a fines del año pasado, su alejamiento de las pantallas. "Así como el futbolista cuelga los botines, en este caso yo voy a colgar la peluca", dijo en aquel momento.

Y esta vez llegó ese momento de despedirse, de darle un cierre a un ciclo para darle paso a uno nuevo repleto de proyectos laborales completamente distintos a su profesión actual. Sin embargo, el actor decidió apostar a un cambio de rumbo en su vida.