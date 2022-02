Contundente decisión de Felipe Fort tras sus polémicos mensajes contra Gustavo Martínez

En medio de la conmoción por el suicidio de Gustavo Martínez, tutor de Felipe y Marta Fort, el hijo de Ricardo Fort compartió unos polémicos mensajes por la decisión del hombre de arrojarse desde el piso 21 en el que vivía con los chicos. Tras el revuelo generado por sus palabras, el adolescente tomó una contundente decisión.

Recordemos que este miércoles en la mañana, Gustavo Martínez cortó la red de contención de una ventana del piso que habitaba y se arrojó al vacío.

Pocas horas después del tágico episodio, Felipe Fort publicó varios mensajes en sus historias de Instagram en los que se mostró indignado por la determinación de Gustavo Martínez.

"Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros fueron Marisa, Eduardo, César y amigos y más gente que queda por nombrar", comenzó escribiendo el joven.

Luego, Felipe Fort agregó: "Papá lo recibirá con los brazos cerrados. No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron. Sí, brazos cerrados. ¿Tienen a Gustavo como una buena persona? Después de lo que hizo? Mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento".

Finalmente, Felipe sentenció: "Agradezco tener una mentalidad madura para asumir esto en tan poco tiempo. Me parece muy hipócrita la gente que opina sin saber qué pasó, y sin saber cómo vivimos los últimos 7 años".

Tras las versiones de que las redes del adolescente habían sido hackeadas el propio Felipe Fort grabó un video en el que redobló la apuesta al decir: "En qué cabeza cabe. 17 años tenemos, 17. Yo subí las historias, no me hackearon la cuenta, fui yo, es lo que opino. 17 años tengo, piensen eso, 17 años. Hay gente que opina lo contrario cuando no tiene idea de mi vida los últimos 7 años, no opinen. Solo no opinen".

Tras la polémica por sus duras palabras en un momento tan sensible, y a solo horas del suicidio de Gustavo Martínez, Felipe Fort decidió borrar todos los mensajes que había compartido y se limitó a publicar: “No saben nada. (apago el celu)”