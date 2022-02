Lapidario mensaje de Felipe, el hijo de Ricardo Fort, contra Gustavo Martínez

"Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros fueron Marisa, Eduardo, Cesar y amigos. Papá lo recibirá con los brazos cerrados", fueron las contundentes palabras que compartió en sus redes sociales Felipe Fort, uno de los mellizos de Ricardo Fort, tras conocerse la muerte de Gustavo Martínez, ex pareja del empresario y quien fuera el tutor legal de los pequeños desde que tenían nueve años.

"No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron", sumó, dejando en claro que, al menos de parte de Felipe, la relación con Martínez no era la mejor.

"Si, brazos cerrados. Una persona que no pudo terminar de "cuidarnos", faltando 10 días para que cumplamos 18. ¿Tienen a Gustavo como una buena persona, después de lo que hizo, mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento?", agregó.

"Agradezco tener la mentalidad madura para asumir esto en tan poco tiempo. Me parece muy hipócrita la gente que opina sin saber qué pasó, y sin saber cómo vivimos los últimos 7 años", concluyó contundente.

La noticia de la muerte de Martínez se conoció esta mañana. El hombre cayó del balcón del piso 21 de su departamento de barrio Belgrano. La causa de muerte es motivo de investigación y quedó a cargo de la fiscal Laura Belloqui, de la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N 59°. Sin embargo, en el departamento no se observaron signos de violencia o desorden, por lo que la hipótesis de mayor peso apunta a un suicidio.

Martínez era el tutor legal de Martita y Felipe, los hijos de Ricardo, quienes cumplirán 18 años el próximo 25 de febrero. Por este motivo, se les tomó declaración a ambos jóvenes quienes afirmaron que Martínez "hace días se encontraba deprimido". Además, les mencionaba "querer arrojarse del balcón".