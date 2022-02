L-Gante debió recibir ayuda para poder continuar con su show en Tecnópolis

Tal como lo prometió, Elian Ángel Valenzuela, o mejor conocido como L-Gante, se presentó en Tecnópolis de manera gratuita y al predio ubicado al lado de la Av. General Paz, en Villa Martelli, asistieron 45 mil personas. El cantante realizó el show luego del escándalo judicial que protagonizó por amenazas y portación de armas realizada por un vecino.

"No pensé que iban a ser tantos. Zarpado. Me están haciendo pasar un buen momento", manifestó a sus fanáticos en el concierto y disparó: "Sin costo para el Estado ni bandera política. Todo esto lo organizamos sin costo acá y para que los giles no hablen giladas".

El intérprete de Cumbia 420 insistió en que el show era un regalo para sus seguidores y les hizo una recomendación especial. "Persigan sus sueños, objetivos y sus metas que todo llega. Desde abajo para la experiencia", manifestó.

Sin lugar a dudas, uno de los mejores momentos, y el más esperado por la multitud, fue cuando L-Gante realizó el famoso "baño de masas" y se acercó a los presentes para saludarlos. Al volver al escenario, sorprendió con un insólito pedido y debió recibir ayuda de sus admiradores ya que de lo contrario, no iba a poder seguir cantando. ¿Qué pasó? Había perdido su micrófono. Por eso, no le quedó otra alternativa que solicitar la colaboración de quienes estaban abajo para que se lo acercaran.

L-Gante

Luego, picante, presentó su nueva canción. "Sacamos este tema ayer después de que me estuvieron acusando en las noticias. Aproveché para sacar un tema a ver si se habla también", lanzó.