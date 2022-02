Quién fue el primer novio famoso de Paula Chaves antes de Pedro Alfonso

Paula Chaves y Pedro Alfonso se conocieron en las pistas del Bailando por un Sueño (El Trece) en 2010. Ella era la famosa del certamen y el uno de los productores de Ideas del Sur.

Si algo hay que destacar de aquel comienzo es cuando se esforzó el ahora actor para conquistar a la mujer de la que se había enamorado perdidamente. Por suerte para ambos, contaron con Marcelo Tinelli como celestino de aquella relación.

“Al principio no éramos una pareja, porque estábamos en la etapa de conocimiento. Yo no soy una mina fácil. Soy re histérica. Me imagino todo en mi cabeza, pero no se lo hago saber a la otra persona”, contó en aquel momento Paula Chaves cuando comenzó a darle una chance a Pedro.

Pese a que en 2011 se separaron, diciendo que no había pasado nada malo entre ellos pero que simplemente eran muy diferentes. Sin embargo, algo poco tiempo llegó la reconciliación y en 2013 se convirtieron en padres por primera vez con la llegada de Olivia.

Pero antes de esta hermosa historia de amor, que siguió su camino y hoy se consolidó como una hermosa familia con tres niños en común, Paula Chaves tuvo un pasado amoroso que pocos recuerdan.

La modelo vivió apasionados romances con dos polistas, uno con Guillermo Caset, con quien casi pisa el altar y el otro con Facundo Pieres.

“Estuve ahí de casarme. Y una tarde, sentados en la galería de su casa de Lobos, dije: 'Te adoro. Siempre vas a estar en mi corazón y voy a recordarte con amor, pero no puedo. No voy a poder ser feliz viviendo en el campo, sabiendo que mi único proyecto en la vida solo será acompañarte por el mundo’”, confió sobre por qué no llego a concretarse esa unión.

Se dice que una de las razones por las que decidió no casarse fue porque ya había conocido a Pedro Alfonso y aunque lo negó por un tiempo, sentía cosas por él.

"En la época en la que todos decían 'las mujeres buscan polistas', yo me casé con un productor que ganaba 1800 pesos por mes. Que tenía un Peugeot 106 en el que teníamos que hacer palanca al vidrio para subir la ventanilla”, cerró Paula.