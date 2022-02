Nicole Neumann contó lo que siente por Luca, el hijo que tendrán Mica Viciconte y Cubero: “Ese bebé es una…”

La vida de Nicole Neumann transita por el carril rápido en los últimos meses, dado que su corazón late fuerte por su novio Manu Urcera, toda una novedad para la blonda que no configuraba una pareja seria y comprometida hace muchos años.

Como si fuese poco, su ex marido, Fabián Cubero, camina por un momento muy especial merced al embarazo de Mica Viciconte, que ya se encuentra en el sexto mes de gestación de su primer hijo, Luca Cubero. Un panorama que modifica la coyuntura de Nikita.

En consonancia con la vivencia de su ex, llamativamente Neumann inició una serie de estudios médicos y de averiguaciones para activar un tratamiento de fertilidad, que la ayude a conseguir que pueda convertirse en madre con Urcera.

En todo ese contexto, la blonda se expresó respecto a las modificaciones a su familia ensamblada que traerá el pequeño Luca y aceptó hablar sin filtros sobre lo que siente en su interior, lo que piensa del embarazo de Mica y Poroto. Toda una novedad.

En una entrevista con Intrusos, Nicole se refirió al bebé que traerá al mundo Viciconte y sostuvo: "Siempre dije que un bebé es una bendición y es bienvenido. Mientras mis hijas estén felices, yo voy a estar feliz". Una declaración que suena a lo políticamente correcto.

Para no ser menos, Neumann rápidamente aclaró que sus tres hijas también le solicitan que experimente un embarazo con su joven novio. "Mis hijas me piden un hermanito desde hace rato. No me dicen el sexo del bebé, me dicen 'queremos que tengas un bebé con Manu'”, reveló.

En primera instancia, la manifestación de Nicole respecto a su ex marido trajo un halo de concordancia para la constelación familiar ensamblada. Mientras, Vicconte también aportó su opinión: "Ya estamos al horno si no, porque ya somos una familia ensamblada”.

En estos días, Nikita regresó al país tras varias semanas de recorrer Europa en compañía de su pareja, que desarrolló en Valencia una pretemporada para su año en el automovilismo y luego los tortolitos se hospedaron durante días en Madrid para seguir de vacaciones de ensueño.