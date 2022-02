Aparecen datos ocultos de la pelea fuera de cámara de Maite Peñoñori con Nicole Neumann

Nicole Neumann de un tiempo a esta parte se puso en boca de todos por razones varias. La rubia modelo anda con problemas por todos lados y hace agua casi siempre. Y, sino tiene “temas”, se los inventa ella sola o le caen por el lado de los medios.

Maite Peñoñori posiblemente sea una de las profesionales de los medios chimenteros más tranquila de todas. La ex angelita hace su trabajo de la hostia, se ha convertido en una de las mejores noteras de su camada, y esa fue la razón por la que Ángel de Brito la colocó en el panel de "Los Ángeles de la Mañana".

A pesar de que Maite ya no se encuentra en "LAM" porque decidió tener nuevas experiencias laborales y porque el ciclo de Ángel llegó a su fin, la periodista logró aprender mucho de sus compañeras de equipo, como Yanina Latorre o Cinthia Fernández, y tiene bastante de picante en sus declaraciones.

Puede ser tranquila, pero cuando se enoja, nadie la frena nadie. Ni siquieras los conductores de los ciclos para los que trabaja. Porque Maite (casi siempre) tiene… ¡razón!

Eso lo demostró cuando reveló qué tiene resentimiento contra Nicole Neumann. Sí, se sumó a la lista con Pampita, quien le tiene un poco de bronca desde que es adolescente porque hay que admitir que la blonda le hizo la vida imposible a la pobre esposa de Roberto García Moritán.

Maite reveló recientemente que tuvo la oportunidad de formar parte de Chiquitas: "Me llamaron de la agencia en la que yo estaba para hacer un casting para Chiquititas. Tenía 8 años. Yo re quería, pero mis papás se pusieron firmes y me dijeron que no". Y ahora reveló porqué no banca mucho a Nicole.

Cuando en el piso analizaban las vacaciones de Neumann junto a su novio Manu Urcera en Europa, Daniel Ambrosino lanzó: "Noto en este panel mucha animosidad en contra de Nicole Neumann". Fue entonces que todos negaron tener algo en contra de la top model.

Excepto Maite quien se hizo cargo y confesó: "Yo sí, debo reconocer un leve resentimiento de cronista, porque Nicole no te para nunca. Sino, lo que hacía era caminar y tirarte algunas respuestas así cortas mientras abría el baúl, acomodaba el auto, pero nunca te frenaba".

Lo que nadie contó, te lo agrega MDZ: un día, en la puerta de una productora, en Palermo, Nicole salía cuál diva y Maite quiso pararla. La rubia le habría contestado: "Hoy no tengo tiempo para vos", sacándosela de encima porque no se banca a De Brito. Y fue allí donde Maite saltó duro: "¿Por qué no te vas un poquito a la m...?". ¡Tremando"