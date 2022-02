El comentario anti argentino de Christian Martin

Christian Martin es uno de los periodistas que más polémica genera por medio de las redes sociales, donde se muestra diariamente muy activo. Además, el último tiempo, sus apariciones televisivas se hicieron cada vez más normales debido a lo difícil que es tener un corresponsal del otro lado del océano y en plena época de pandemia, lo que le dio bastante fama.

El ex rugbier está instalado desde hace años en Inglaterra, país que eligió para residir y desde el cual se muestra muy crítico a la hora de hablar sobre la Argentina. Sin embargo, su popularidad creció con la llegaba de Lio Messi al PSG y con la posibilidad de seguir paso a paso el camino del astro futbolístico en Francia.

Ahora que es un periodista de renombre, Christian Martin debería cuidarse más con las cosas que dice, porque todo se viraliza rápidamente y la cultura de la cancelación tomó mucha relevancia el último tiempo, pero eso no parece importarle demasiado.

En un video que se viralizó en las últimas horas, se lo puede ver a Christian refiriéndose de una manera muy despectiva y crítica contra su país de origen, en el cual no vive desde hace más de 30 años. Algo que no gustó para nada y que rápidamente se convirtió en noticia.

“En la Argentina no hay nada bueno”, comenzó diciendo el periodista. “Ni la salud pública, ni la educación pública ni la seguridad”, continuó su relato Martin.

"Pero eso pasó siempre, desde que yo era chico. Hablan y se ocupan de hacer el ministerio de esto y de lo otro y las veredas y los caminos están rotos, con agujeros. Se inunda, se corta la luz, no hay control sobre las empresas que tienen que ocuparse de eso”, terminó su fuerte relato.

Lo cierto es que esta no es la primera vez que Christian Martin hace un comentario que no lo ayuda a conseguir una buena popularidad en el país. Algunas semanas atrás, en el estadio del París Saint Germain, hizo un comentario machista que no pasó desapercibido.

Entrevistando a una pareja de argentinos que había ido a ver a Messi jugar, el periodista asumió que la novia, por el simple hecho de ser mujer, había acompañado a su pareja. Instantáneamente ella lo frenó y le aclaró que a también le gustaba el futbol.