Cuántos hijos tiene Marcela Kloosterboer y quién es su pareja desde hace 14 años

“Actriz, mamá de Juana y Otto, lo más vegana que puedo”. Así se presenta Marcela Kloosterboer en sus redes, donde suele abrir una ventana a su cotidianidad en la que la vida en familia, con sus amigas y al aire libre, en sintonía con la naturaleza, son las notas dominantes.

Marcela tiene dos hijos, Juana, la mayor, de 5 años y Otto, de 2, ambos con el ex rugbier Fernando Sieling, con quien ya lleva siete años de casada y otros siete desde que se pusieron de novios después de su primera cita.

Kloosterboer está feliz con su relación estable, casi una rareza por estos días en los que la institución del matrimonio está en crisis y siendo muy cuestionada, sobre todo por las nuevas generaciones que descreen de los papeles y sostienen que la monogamia no resulta natural.

“Me encanta tener una relación de tantos años, nos disfrutamos mucho, no es un peso. ¡Por suerte, eso aún no nos pasa!”, dijo la actriz que empezó su carrera a los 12 años y se hizo famosa de la mano de Cris Morena, en diálogo con la revista Gente.

Marce sigue muy enamorada de su marido, empresario que trabaja en el barrio privado Nordelta, no tiene redes sociales, defiende un perfil bajísimo y con quien fueron de los primeros en ofrecer menú vegetariano en su fiesta de casamiento, a cargo del chef Guillermo Busquiazo. Además, según ella aseguró, él no es celoso y nunca le molestaron sus escenas románticas con galanes.

Si bien ahora todo parece ser armonía en su casa, en 2016 la pareja atravesó un duro momento cuando el ex deportista debió ser internado en el área de Salud mental del Hospital italiano durante dos semanas.

“Fue un pico de estrés. Se dijeron disparates. Lo cierto es que no tengo que dar explicaciones de mi vida privada; preferí apagar la tele, no leer ningún portal y no enterarme de nada”, dijo ella, un año después de las versiones que indicaban que Fernando había tenido un "mal viaje" tras consumir ayahuasca.

“Extraoficialmente, en el Hospital Italiano dejaron trascender que habría consumido ayahuasca. La versión que me llega es que habría consumido y que el efecto le habría generado alteraciones que no pudo controlar”, dijo en su momento la periodista de TN, Sandra Borghi.