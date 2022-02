Tras recibir graves denuncias, L-Gante cantó en la fiscalía y tomó una terminante decisión

Tras protagonizar un tenso episodio con sus vecinos, L-Gante fue denunciado por uso de armas, lesiones y amenazas. Este viernes, el popular cantante se presentó ante la Fiscalía 9 de General Rodríguez, pero tomó la terminante decisión de negarse a declarar y cantó frente al lugar.

Recordemos que L-Gante fue acusado de atacar a un vecino del barrio Bicentenario, de General Rodríguez. En tanto que luego la casa del artista fue allanada por la Policía bonaerense en busca de pruebas del hecho.

Junto a su abogado Alejandro Cipolla, L-Gante asistió a la fiscalía y aseguró: “No declaré por consejo de mi abogado". Además, dijo que está tranquilo pero que lamenta que durante el allanamiento el personal policial rompió algunos objetos personales.

Además, L-Gante aprovechó el momento de alta exposición para dar un adelanto de su nueva canción. “Me están mirando casi dos millones de personas las historias de Instagram, así que me enfoco en mi carrera, porque esto es todo payasada”, apuntó frente a varios periodistas.

“Nosotros lo hacemos cerrando. Los gatos la cuentan. Los giles comen tan tan tan. Me critican por ser de abajo, de perfil bajo. Yo no me atajo y me pongo a volar”, cantó el joven acompañado por algunos seguidores.

Acto seguido, L-Gante se retiró del lugar sin hacer más declaraciones. Antes había sostenido que no tiene armas de fuego en su poder y que en el domicilio de su madre encontraron solo una pistola de juguete.

“Cada uno debe hacerse cargo de sus actos, como se debe, como yo estoy acá. Al barrio voy a seguir yendo, voy todos los días”, aseguró desmintiendo el episodio que le adjudican.

Por su parte, Cipolla sostuvo que quienes acusan a L-Gante "buscan un rédito económico". El letrado desestimó las acusaciones a pesar de existir un video en el que se puede ver al artista ir contra sus vecinos.