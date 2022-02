El verdadero lugar en el que se encuentra L-Gante tras los rumores de su detención por portación de arma de guerra

Este sábado, L-Gante quedó envuelto en una nueva polémica luego de que circulara la versión de su detención por portación de arma de guerra. Y ahora, el popular cantante mostró el verdadero lugar en el que encuentra mientras se habla de una momentánea estadía en prisión.

“Lo viven denunciando, olvidate. Es como la denuncia de Fernando Burlando. Esta es gente que busca fama, Hoy la gente, para que la nombren en un titular o porque los mencionen en una red social, hacen cualquier cosa y vos lo sabés mejor que yo”, había aclarado el manager de L-Gante en diálogo con Luis Ventura en Secretos Verdaderos (Américo).

Además, el el representante aseguró que L-Gante estuvo descansando en su casa durante el fin de semanaa junto a su pareja e hija. Mientras que Alejandro Cipolla, abogado del músico, aclaró en su cuenta oficial de Twitter que todo se trata de una noticia falsa. “¡Fake news! L-Gante se encuentra en su casa con su familia, no está detenido como dicen los medios de comunicación”, aclaró el letrado.

Finalmente, el propio cantante compartió un video a través de sus historias de Instagram, con un televisor de fondo anunciando su detención y agregando el epígrafe: “Whats” (“¿Qué?”).

En otro video, L-Gante aparece recostado junto a su pareja y su hija mientras bromea: “¡Qué pasa loco! ¿Otra vez está detenido el L-Gante? Lo estoy viendo acá por la tele”, bromeó muy relajado desde su cama.

En los últimos meses, L-Gante atravesó otras situaciones de tensión como cuando fue demorado por agentes policiales de la provincia de San Juan tras un show en los que fue acusado de hacer “disturbios en la vía pública”.

“Salí a dar un giro afuera del hotel había unos fans y dije me voy a sacar un par de fotos. Fuimos a dar una vuelta en un BMW y como que los policías me tenían medio visto. Ocho patrulleros, nos hicieron bajar a todos, me hicieron problemas por boludeces que nada que ver y arrancamos para la comisaría. Supuestamente me levantaron por no tener barbijo y el DNI encima. Nada que ver. Re en falta los policías”, explicó en esa oportunidad L-Gante.