Tras la dura crítica de Jorge Rial al nuevo Intrusos, Marcela Tauro lo destrozó con un filoso argumento

Alejado de la televisión, hace algunos días Jorge Rial disparó una dura crítica contra el nuevo Intrusos (América) durante una entrevista. Y ahora, Marcela Tauro lo puso en su lugar con un filoso argumento.

Tras la salida de Jorge Rial de Intrusos, para dedicarse a incursionar en el periodismo político y de actualidad con el fallido programa TV Nostra (América), Adrián Pallares y Rodrigo Lussich se hicieron cargo de la conducción del legendario ciclo de chimentos y espectáculos. El arriba de la nueva dupla le dio al envío una impronta más distendia y menos aguerrida que la del histórico conductor, y el caballito de batalla de América logró sobrevivir con éxito.

Actualmente, luego de la llegada de Flor de la V como flamante conductora de Intrusos y del Marcela Tauro, antigua panelista del programa que terminó enfrentada con Jorge Rial, el polémico periodista cargó contra el nuevo formato del programa y señaló que ya marca agenda como en otros tiempos. Además, aseguró que no lo mira, porque allí no se cuenta nada que él no sepa. “Perdió maldad, esa cosa irónica que tenía y ya no tiene”, deslizó picante.

Jorge Rial y Marcela Tauro.

Por su parte, Tauro hizo frente a la crítica de su antiguo colega con un contundente descargo en el ciclo radial Por si las moscas. “Si lo dijo por mí, sí, yo perdí la maldad y los tiempos cambiaron; la gente quiere otra cosa”, sentenció.

Luego, Marcela Tauro agregó: “A mí me gusta que la de hoy sea otra tele, la gente estuvo encerrada mucho tiempo con la pandemia, no da para un programa con maldad en la tele”.

Noticias Relacionadas Intrusos se fortalece con la incorporación de un panelista que promete suculentas primicias

Sobre su destino en la grilla del canal América, la panelista detalló: “A mí me querían pasar a Intratables, pero no me gustaba el horario porque no me da el cuerpo. Pero cuando Pallares y Lussich se iban de Intrusos querían que vuelva, y hasta ahí todo bien. Ventura también estaba en esa lista”.

Recordemos que Marcela Tauro protagonizó una abrupta salida de Intrusos en mayo de 2020 luego de protagonizar un áspero cruce frente a cámaras con Jorge Rial. En aquel entonces, el conductor le pidió a la periodista que revelera su fuento cuando ella dio una información. “No voy a dar el nombre de mi informante, perdón, Jorge, pero hasta ahora no fallé en todo lo que dije”, se excusó Tauro. Mientras que Rial arremetió: “Si no me das nombres, te pido que no sigas poniendo información anónima. Porque estamos todos tratando de hablar con la Justicia, de traer testimonios reales. Estamos leyendo testimonios del Ministerio de Salud y un NN te tira esto que no sabemos si es verdad. Es más, lo invito a salir al aire a tu informante”.