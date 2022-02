Marcela Tauro rompió el silencio y reveló cuál es su situación en Intrusos tras su llamativa ausencia

Tras su llamativa ausencia a Intrusos, a tan solo una semana de su regreso al legendario programa, Marcela Tauro rompió el silencio y reveló cuál es su situación en el ciclo de espectáculos.

A través de las redes sociales, Marcela Tauro contó que se contagió nuevamente de coronavirus, derribando así los rumores de su baja de Intrusos.

"Hola, ¿cómo les va? Bueno, paso para avisarles que mucha gente me está preguntando: '¿dejaste 'Intrusos'?, no, no, no. El tema es el siguiente: me sentí mal ayer, me hisopé hoy. Ayer tuve mucho sueño, hoy no me podía levantar para ir a la radio. Me dio la alarma obviamente, por lo que decidí hisoparme, me dieron el resultado recién, es positivo. Me siento bien, solamente tengo mucho cansancio y dormí mucho", confesó Marcela Tauro a través de un video que subió a sus historias de Instagram.

Luego agregó: "Mi hijo está bien, está aislado. Mi mamá sobre todo está perfecta, así que vamos a tratar de cuidarla para que no se contagie como el año pasado".

Además, para dejar en claro que no hay tensiones con Intrusos, Marcela Tauro remarcó: "No hay ninguna otra historia que solamente esa. Vamos a seguir... Está todo perfecto, nada más que me contagié".

Recordemos que en septiembre de 2020, Marcela Tauro había anunciado su primer contagio, situación que atravesó sin mayores síntomas ni complicaiones.