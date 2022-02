Sale a la luz un inesperado dato del futuro de Pamela David en América TV

No es novedad que América TV está viviendo una gran crisis con el gran éxodo de figuras que está viviendo desde hace semanas. Ahora, al parecer quien se suma a esta larga lista es, para sorpresa de muchos, Pamela David. En la columna radial que tiene en el programa de Jorge Lanata, fue Marina Calabró quien tiró la bomba y dejó a varios sin palabras.

"Hasta ayer, desde la gerencia de programación de América, sobre Pamela, me decían ‘vamos viendo’", comenzó diciendo y agregó: "Pero ahora me dicen que estaría confirmada la salida de Pamela, porque ustedes no sobreestimen la necesidad de la señora David de seguir estando en pantalla".

"Lo que me dicen es que ella tendría programas adelantados y que estaría cubriendo febrero seguro, y algunos me dicen que marzo también. Lo que me dijeron es que ‘estaría hasta que debute Ángel y se lance la nueva grilla’", continuó.

Luego, la periodista sacó a la luz un dato concreto que le brindó alguien de confianza. "Hoy me confirman que graba unos programas más y haría el aguante hasta el desembarco de Mandarina. A mí me dicen esto, de todas maneras la televisión es dinámica, pero la fuente que me pasa esto es inobjetable", expresó al aire.

Marina Calabró

Sobre la postura de la conductora de La ruleta de tus sueños, indicó: "Y esto lo digo en serio, porque cuando hay que castigar a mí no me tiembla el pulso, pero a favor de ella no es una mina hambrienta de protagonismo o copar la pantalla. Tiene un perfil muy bajo, propuso una reconversión de su carrera de los magazines a entretenimientos, no es una mina hambrienta de exposición pública y esto no tiene que ver ni con la guita, ni con la posibilidad de autoinstalarse. Me parece que es posición de vida y ha dado muestras de esto. Es descriptivo esto que dijo, no es a favor ni en contra. Hay gente que tiene hambre de protagonismo, pero Pamela no, Pamela es de las que se cansan".