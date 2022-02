Qué dijo Mirtha Legrand sobre su programa en medio de los rumores de una disputa familiar

En el último tiempo mucho se ha hablado de una fuerte disputa familiar por el retorno de Mirtha Legrand a la televisión. Con el inicio de la pandemia de coronavirus en Argentina, en marzo del 2020, la diva de los almuerzos se recluyó en su casa para cuidar su salud y no estar expuesta al virus. Esto hizo que Juana Viale, su nieta, se hiciera cargo del programa y emisión tras emisión, fue ganando más confianza delante de las cámaras. Sin embargo, lo que parecía ser por un breve tiempo, no lo fue.

Sucede que la histórica conductora quiere regresar a su puesto en la TV y la actriz no quiere que esto ocurra. Hay quienes dicen que Mirtha presiona a Nacho Viale, nieto y productor del ciclo, y que tanto él como su hermana no quieren dar el brazo a torcer porque buscan priorizar la salud de la artista.

"Mirtha Legrand quiere volver sí o sí al menos una vez por semana, aunque haya una parte de la familia que se resiste por un tema de salud", contó Luis Ventura en el programa que tiene a Karina Mazzocco en América TV.

Ahora, tras los rumores de una fuerte disputa familiar, Mirtha Legrand habló sobre su programa. ¿Qué dijo? Consultada por Intrusos, manifestó: "Yo tengo ganas de volver, pero todavía no se firmó nada". Acto seguido, el notero le consultó sobre la posibilidad de que alternara la conducción con Juanita y contestó: "En eso estamos, estamos arreglando, hablando".

Mirtha Legrand y Juana Viale

En la misma nota le mencionaron que cuando ella hacía los PNT (publicidad no tradicional), su valor era más elevado que cuando Juana los realiza. "Bueno, no sé, no es el momento para hablar de eso”, indicó Mirtha. “¿No sabe usted?”, insistió el intruso. "¡Sí, lo sé!”, concluyó ella y dio por finalizada la breve entrevista.