Luis Ventura lanzó una bomba sobre el futuro de Mirtha Legrand y Juana Viale en la TV

La pandemia de coronavirus, le permitió a Juana Viale ganarse un importante lugar en la televisión argentina. La actriz reemplazó a su abuela, Mirtha Legrand, en los icónicos almuerzos y emisión tras emisión se fue afianzando en su nuevo rol. Hoy, en medio de los fuertes rumores sobre el no retorno de la diva a la TV y la falta de confirmación de eltrece del ciclo para el 2022, Luis Ventura lanzó una bomba.

"¡Voy a decir algo que seguro me van a saltar a la yugular!", comenzó diciendo el periodista de espectáculos en el programa que conduce Karina Mazzocco en América TV. "¿Por qué Juanita y Mirtha tiene que aparecer en la misma pantalla? Porque puede ser que una haga un programa y puede ser que Mirtha cambie de canal", continuó.

Y explicó: "Hasta ahí porque me van a comer el hígado ya que esto era un secreto guardado bajo cuatro llaves. Juanita puede renovar, no sé si con el mismo ciclo o algo parecido, a lo mejor cambiando un poco el género y Mirtha diga ah si me quieren en casa, no, no, yo quiero pantallita y haga tick".

Mirtha Legrand y Juana Viale

"Esto se ha negociado, que después se dé o no sé dé es otra historia pero esto se llegó a tirar arriba de una mesa", cerró. Además, el comunicador admitió que América podría ser la señal elegida por Mirtha para continuar al aire.