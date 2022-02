A los 52 años falleció Isabel Torres, protagonista de "Veneno"

Isabela Torres falleció este viernes a los 52 años a causa de un cáncer de pulmón. La triste noticia fue anunciada por sus familiares mediante un emotivo comunicado en su cuenta oficial de Instagram.

"Hoy, 11 de febrero de 2022, despedimos a Isabel. Aunque su familia y amigos sentimos profundamente su pérdida, sabemos que allá donde vaya se divertirá como solo ella sabe. Gracias por todas las muestras de cariño y preocupación. Se ha marchado sintiéndose muy querida y arropada", dicta el texto.

La actriz española, que alcanzó fama mundial al interpretar la novela Veneno, anunció hace un año que había sufrido una recaída de la enfermedad que le habían diagnosticado en 2018, agravando seriamente su situación de salud.

Consciente de su estado, Isabel se despidió de sus seguidores en noviembre. "Este es el último vídeo que voy a hacer porque he estado muy malita y quería decirles cómo estoy. En principio, me han dado dos meses de vida. Vamos a ver si los supero, y si no, qué vamos a hacer. La vida es así de caprichosa", expresó. "La vida es bonita y hay que vivirla. Si salgo de esta me volveré a conectar, y si no salgo, ha sido un placer vivir esta experiencia llamada vida. Nos vemos pronto si Dios quiere, y si no, nos vemos en el cielo", finalizó.