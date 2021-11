Isabel Torres se despidió de sus fans con un estremecedor relato: "Me quedan dos meses de vida"

Isabel Torres generó gran conmoción en las redes sociales al publicar un video en su cuenta de Instagram despidiéndose de sus seguidores. La dramática decisión que tomó la actriz española fue a partir del avance del cáncer de pulmón que padece desde 2018. "Me quedan dos meses de vida", reveló.

"Este es el último video que voy a hacer, por lo pronto, para mis seguidores, para todos mis fans, y lo voy a dejar colgado en la red. Porque he estado muy malita y quería decirles cómo estoy", comenzó diciendo la actriz de Veneno. La también conductora de televisión y radio reveló que tuvo metástasis en los huesos. "Ahora estoy en casa de mi mejor amiga Maru, que es como mi hermana. Me está cuidando", agregó.

"En principio, me han dado dos meses de vida. Si supero estos dos meses, bien. Y si no, pues también, ¿Qué vamos a hacer? La vida es así de caprichosa", dijo. Pese a la difícil situación que está atravesando, la actriz nacida en Las Palmas de Gran Canaria, quiso perder la oportunidad de agradecerle a sus seguidores por el apoyo y las muestras de cariño. "Yo quería agradecer a toda la gente que ha estado ahí. Sobre todo, a todos ustedes, a todos mis fans que han estado al lado mío. Siempre me han estado apoyando y quería darles las gracias", sostuvo.

"Este vídeo es para decirles que les quiero mucho. La vida es bonita y hay que vivirla. Si salgo de esta me volveré a conectar y si no salgo, ha sido un placer vivir esta experiencia llamada vida. Un beso muy grande, cuídense muchísimo. Nos vemos pronto si Dios quiere y si no, nos vemos en el cielo", concluyó Torres.