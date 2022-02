La foto del hijo de Hernán Drago en el Caribe que sorprendió a sus seguidores

Hernán Drago es uno de los hombres más atractivos del país y el paso del tiempo no le jugó ninguna mala pasada. A los 46 años conquista el corazón de los y las argentinas en cada aparición que hace en Bienvenidos a Bordo (El Trece).

Además, el modelo estuvo en el centro de algunos rumores sentimentales, cuando se lo relacionó con Celeste Muriega y con Tamara Bella, sin embargo eso quedó en el olvido cuando él decidió confirmar su actual noviazgo.

Hernán Drago está en pareja con la bailarina y profesora de fitness, Verónica Pascheiro, quien también trabaja como coreógrafo en el programa de Guido Kaczka, donde se dieron los primeros pasos para esta historia de amor.

Ahora, el morocho decidió dar un paso más en la relación e irse de vacaciones con ella y sus hijos. Todos viajaron a un exclusivo all inclusive en las playas del Caribe, más precisamente en Cancún, la hermosa localidad de la Rivera Maya y no se cansaron de compartir postales en redes sociales.

Sin embargo, el modelo tiene mucho cuidado a la hora de mostrar a su actual pareja. Lo cierto es que nunca hizo una confirmación oficial de la relación y todo quedó al descubierto cuando los vecinos de ella los mandaron al frente.

En ese contexto, Hernán Drago no deja de compartir increíbles postales junto a Luka y Lola, los dos frutos de su matrimonio con Bárbara Cudich. Y fue una de las fotografías que subió en su cuenta de Instagram con su hijo la que llamó mucho la atención.

“Estas imágenes me llenan el alma y el corazón. Qué feliz me siento de poder vivir la vida y este viaje con mis hijos que amo tanto”, escribió Drago junto a algunas postales, entre las cuales se encuentra una en particular en la que Luka luce totalmente igual a él.

El parecido padre e hijo no pasó desapercibido entre sus seguidores, que rápidamente se refirieron al respecto. “Heredó la genética”, “de tal palo, tal astilla” y “¡hermosos! Tu hijo es un mini Drago”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Lo cierto es que tranquilamente el joven de 18 años podría participar del juego de los parecidos del programa en el que se luce su papá por la pantalla de El Trece y ganarle a cualquier concursante, ¿no?