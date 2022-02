La explosiva denuncia contra Marcelo Tinelli de un integrante de Hogar dulce hogar: “No nos pagaron nunca y…”

Marcelo Tinelli experimenta un tiempo de dificultades en cuanto a su plano profesional en la televisión argentina, a partir de un 2021 plagado de problemáticas con La Academia, que nunca terminó de convencer al público, aunque mantuvo un piso de rating interesante.

En ese panorama, en los últimos días se divulgó que el animador mantuvo negociaciones con Adrián Suar y que las condiciones las impondrá el canal, por lo que se respetará el año de contrato restante de Tinelli con la señal de Constitución.

Todavía resta definir qué tipo de formato conducirá Marcelo, dado que la gerencia evaluará que programa le darán al conductor más famoso del país. Lo que suena a una pulseada pérdida por parte del marido de Guillermina Valdés, que deberá atenerse a las determinaciones de Suar.

Y como si fuese poco, en las últimas horas se produjo una denuncia explosiva, repleta de detalles en contra de su productora La Flia, que avecina una pelea en el campo legal y que deja muy mal parada a la empresa de Marcelo.

Resulta que hace unas semanas, eltrece eliminó de su grilla al reality Hogar dulce hogar, una propuesta interesante que se basaba en la capacidad de los participantes de crear muebles, de armar decoraciones, de restaurar materiales y que tuvo a Eugenia Tobal como conductora.

El jurado de ese show, Luis Escobar armó un video en que expone la falta de compromiso de La Flia, al límite que aclaró que jamás le pagaron ningún sueldo de toda su participación en el reality. "No me fui de vacaciones porque estuve trabajando en un programa de televisión donde no nos pagaron y estamos trabajando desde noviembre y no nos pagan ni siquiera un sueldo”.

El hombre especialista en la construcción aseguró que no se quedará de brazos cruzados y que implementará todos los artilugios posibles para conseguir que le satisfagan las promesas: “Seguramente, vamos a terminar con carta documento y todo eso".

En la continuidad de su descargo, Luis narró: "Me hace sentir un alivio cómo se dio todo y cómo terminó; un alivio que haya terminado. Empezó muy bien, me llevo mucha gente linda pero de la manera que terminó todo y cómo se manejan los directivos de la productora... la verdad, mejor no trabajar con ellos".

Y como si fuese poco describió que La Flia puede llamarse a quiebra en breve porque conoce de una gama enorme de personas que reclaman las deudas impagas. ¿Qué pensará Tinelli de todo esto? ¿Habrá una solución a corto plazo?