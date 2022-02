Tras reunirse con Suar, se supo donde trabajará Marcelo Tinelli en 2022

Marcelo Hugo Tinelli se ha convertido a lo largo de los años en el conductor con mayor rating de la televisión argentina. Con su inteligencia plasmada en los proyectos laborales, se ganó el corazón de muchos televidentes y gracias a eso estuvo ubicado en los primeros puestos.

Sin embargo, el año 2021 fue muy duro para el Cabezón. Los números de “La Academia” no cerraron, y los objetivos que se plantearon al comienzo no fueron cumplidos como se esperaba. Gran cantidad de seguidores le soltaron la mano, y su vínculo con El Trece no terminó de la mejor manera.

Pero llegó el momento de barajar y dar de nuevo, porque si existe una persona que jamás se rinde en la vida ese es Marcelo Tinelli. Desde hace varios días comenzó a reunirse con distintos productores para saber cuál será su futuro como conductor de acá en adelante. Según se supo, que al momento de finalizar “Showmatch”, se retiró el malas condiciones con el Grupo Clarín.

Durante el mes de enero, el Cuervo se reunió con los representantes del canal América pero no se conocieron detalles al respecto. Esto no fue desmentido por el conductor, y hasta llegó a afirmar que existió el llamado de su amigo Gabriel Hochbaum, quien estuvo interesado en conocer su situación.

Según las distintas versiones que surgieron, a Tinelli se le solicitó un cambio de formato. No querían que fuera un reality, ya que en la actualidad esto no genera la atracción del público. A todo este pedido se le sumó la supuesta pelea con uno de los cabecillas, como lo es Adrián Suar.

Sin embargo, ocurrió lo que nadie esperaba. Según varios testimonios, Marcelo se juntó con el Chueco y dialogaron sobre un nuevo proyecto. Éste le manifestó su interés por seguir teniéndolo en el canal, y que su decisión es respetar el contrato que habían firmado previamente, el cual tiene un año más de vigencia.

Pero no todo será tan fácil, de modo que quienes tomarán la decisión de la fecha de su regreso serán las autoridades. También se encargarán de elegir el horario y el formato. Es decir, el conductor seguirá pero no en las mejores condiciones ya que su personalidad no acepta imposiciones.

Pero la historia que mantuvo en vilo a todos los televidentes llegó a su fin. Tinelli seguirá en El Trece, y saldrá al aire nuevamente. Por el momento con la incertidumbre de cuándo será el momento, pero no está tan lejos.