Mica Viciconte confesó cómo se imagina el carácter de Luca, su primer hijo con Fabián Cubero

Micaela Viciconte está en pareja con Fabián Cubero, ex marido de Nicole Neumann. Tras varios años de relación, decidieron darle un sello a esta historia de amor y esperan el nacimiento de su hijo Luca.

La mujer dio a conocer la noticia públicamente en Masterchef Celebrity, reality televisivo de Telefe del cual Viciconte forma parte desde el comienzo. Con gran alegría y lágrimas en sus ojos, anunció que será madre primeriza junto a su actual compañero de vida y hasta dijo al aire el nombre que le pondrán a su hijo.

Tras el anuncio, el matrimonio le creó una cuenta personal de Instagram a la criatura que viene en camino y allí publican todo sobre el embarazo. En esta oportunidad, Santiago del Moro, durante la emisión del programa, le preguntó a Micaela sobre cómo transita el padre los momentos previos de la llegada de Luca.

Sin dudarlo, la bailarina respondió: “Yo creo que todavía no cae del todo”. Asegurando que Cubero todavía no entra en la cuenta que va a ser papá nuevamente después de tantos años. Cabe recordar que él ya tuvo tres hijas junto a su ex esposa: Indiana, Sienna y Allegra.

Acto seguido, Viciconte bromeó sobre lo que heredará su hijo el día de mañana. Al respecto afirmó: “Espero que tenga el carácter del padre. Sino va a ser bravo. Quiero que tenga el carácter del padre y la actitud remadora de la madre. ¡Sí!”. No quedan dudas que su mamá tiene una personalidad fuerte y que siempre sale al cruce cuando se meten con su familia. En cambio, el futbolista se toma las cosas con mayor tranquilidad.

El embarazo de Micaela lleva seis meses de gestación, y ella por el momento continúa en el certamen televisivo. Sin embargo, ya salió a aclarar que en cuanto su panza no le permita asistir va a tener que abandonar las grabaciones. Parece que el pequeño le está permitiendo seguir con total tranquilidad con su trabajo.

Durante el transcurso de la dulce espera, Cubero también comparte la felicidad por la llegada de su cuarto hijo. Esta vez la alegría se multiplica porque será un varón y sueña con que herede su gusto futbolístico. Sin embargo, desde un primer momento habló sobre ello y manifestó: “Que el sea lo que quiera ser”.

La pareja vive con mucha ansiedad, disfrutan de las primeras “pataditas” de Luca en la panza de su madre, los momentos de las ecografías, los regalos que ya está recibiendo, el armado de su habitación, etc. Felices de seguir compartiendo la vida juntos, y fomentando esta hermosa historia de amor.