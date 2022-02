Así fue el excéntrico festejo de cumpleaños de Susana Giménez

Este fin de semana Susana Giménez estuvo festejando sus 78 años. La diva eligió pasar unos días en un destino turístico que sorprendió a más de uno. No fue ni Miami ni Punta del Este; celebró su natalicio en Colombia. ¿El motivo? Aprovechó que se encontraba en dicho país por motivos laborales para festejar con hija Mercedes Sarrabayrouse y algunos allegados.

Según compartió la propia actriz y conductora en sus redes sociales, fueron tan solo tres los invitados con los que compartió un almuerzo al aire libre en una isla flotante. "Así empezó el día de mi cumpleaños, almorzando en una balsa en medio de un lago gigante. La comida te la traen en lancha", escribió en su cuenta de Instagram junto a varios videos.

"Llegamos de comer y esta es mi terraza. Hace 13 grados, mucho frío. Yo no sabía, pensé que venía al trópico y no me traje nada. Esto está prendido, el yacuzzi con agua caliente. Tengo un fuego también prendido por si me quiero tirar ahí a hablar, a tomar un vino o lo que sea. El vino es lo único que no me gustó de Colombia, o del hotel pero en realidad es en todos lados, donde vamos a comer no hay buen vino, son argentinos casi todos pero no son muy buenos, son muy fuertes, siempre te duele algo", se quejó la diva.

"Este es mi cuarto, mágico, miren lo que es", gritó con su tono característico. "Ahí está Nico que me trajo otro calentador porque hace un frío de cagarse, igual me compré un pijama rosa en Jumbo porque ayer me moría de frío con mi camisón", contó muy tentada de risa.