El categórico mensaje de Mirtha Legrand sobre su futuro en la televisión

Tras una larga espera, Mirtha Legrand tuvo su triunfal regreso a la televisión en septiembre de este año. Si bien esta temporada de su programa será breve, debido a que el arranque se dilató por las negociaciones entre las autoridades del canal y la productora del ciclo, la diva ya está pensando en volver a la pantalla chica en 2023.

En Entrometidos en la Tarde (Net TV), Carlos Monti habló sobre el destino de Mirtha Legrand en la televisión, y dio a conocer los mensajes que le envió la legendaria conductora.

"Volvería en marzo, lo mismo que ahora", le escribió Legrand a Monti en un mensaje de WhatsApp, dejando así en claro que nuevamente hará un solo programa semanal.

Luego la diva remarcó: "Termino el 17 (de diciembre). Estoy re contenta haciendo los sábados, el canal y la familia también. Me encanta hacerlo, no me abruma. Tengo un excelente equipo".

A manera de síntesis, Carlos Monti explicó sobre las intenciones de Mirtha Legrand: "Ella quiere volver con su programa de los sábados a la noche por la pantalla de El Trece, y de eso se va a encargar Nacho Viale, el productor general del programa y quien se encarga de todo".

El retorno de Legrand a la pantalla chica se dio en septiembre tras una larga ausencia impuesta por la pandemia de coronavirus, situación que mantuvo a la conductora aislada en su departamento.