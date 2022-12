Leo Alturria reveló la parte negativa de su relación pasada con Lizy Tagliani

Lizy Tagliani y Leo Alturria se separaron a principios de este 2022, luego de una relación que duró más de dos años. Ahora, el rugbier contó cómo vivió su romance con la conductora y reveló que ya pudo rehacer su vida sentimental.



“Hoy me siento bien. Si bien con Lizy la pasé muy lindo y fuimos una pareja hermosa, me preocupaba mucho el qué dirán. Me sentía muy prejuicioso del resto”, reveló Leo en charla Tomás Dente en La Tarde del Nueve.



“Si yo hubiese hecho teatro estando con Lizy, todo el mundo iba a explotar diciendo que me acomodó ella. Quizá se me habían presentado muchas veces oportunidades que no las agarré por miedo a eso. Ella me alentaba y me apoyaba para que lo hiciera”, comentó.



Asimismo, Alturria contó cómo se sintió mientras estaba en pareja con Lizy. “Sentía mucha carga o mucha presión por ser su novio o me hice mucho la cabeza yo. En el momento que estuvimos juntos, continuamente recibía palos. Llegué a un punto en el que decidí dejar de darle bola a los comentarios y enfocarme en los momentos con mi pareja”, explicó.



Sobre la consulta acerca de si esa cuestión fue un punto de quiebre en la relación, Alturria explicó: “Al principio ella tuvo distintas situaciones donde le preguntaron cómo estaba, cómo se sentía y dijo que estaba mal por cómo me trataban a mí. Quizá no nos dimos cuenta, pero el desgaste hizo que ya no hubiera la misma pasión, el mismo fuego y la misma atracción”.



“Uno no se da cuenta, pero está bueno para las demás parejas si les llega a pasar esto, que lo agarren a tiempo. Nosotros nos separamos en buenos términos y prácticamente no volvimos a estar en contacto. Ella está muy bien con su pareja”, agregó Leo.





“Cuando me separé de Lizy, conocí a un montón de gente. Con Lizy siempre charlábamos y nos contábamos todo. Había mucha confianza. Yo estaba muy expuesto. Incluso me llegaban mensajes tratándome de levantar y les decía: ‘Che, mirá esto’. Es más, a veces pensaba que me querían hacer pisar el palito. Contestaba hasta cierto punto”, reveló Alturria.



Por otra parte, Leo también explicó que la exposición fue un detalle complicado para su nueva relación. “Me costó porque es otra cosa. A Laura le aclaré que yo estoy en este mundo del medio y mi Instagram es mi lugar de trabajo. Ahora no es tan celosa, porque le tuve que bajar los decibeles. Yo soy de responder a mis seguidores, agradeciendo o con corazoncitos. No significa que esté histeriqueando con alguien. Yo igual también soy de muy pocas pulgas”, cerró.