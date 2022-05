El picante comentario de Leo Alturria sobre el nuevo romance de Lizy Tagliani

La escandalosa separación de Lizy Tagliani y Leo Alturria sigue dando de qué hablar. En las últimas horas, el ex rugbier volvió a generar repercusiones por sus declaraciones sobre su ex pareja.

Luego que a finales de enero la humorista anunciara el final de la relación, dos meses más tarde todo se vio envuelto en una polémica por versiones de infidelidad cruzadas. El tiempo pasó y ya desde hace un tiempo Lizy se muestra feliz junto a Sebastián Nebot, un joven mendocino que incluso estuvo presente en la última entrega de los Martín Fierro.

Ahora, Socios del espectáculo fue a buscar la palabra de Alturria para conocer su opinión sobre la nueva relación de su ex. "Hubo una etapa donde la separación con Lizy causó mucho revuelo, después salió a la luz que nos cruzamos en un boliche, que hubo quilombo, pero nada de eso fue cierto. Se dijo que la había agarrado del brazo, que la había zamarreado y que le había hecho un planteo como diciendo ´¿tan rápido me cambiaste?´. Y no fue así", comenzó diciendo Leo.

Leo Alturria y Lizy Tagliani.

"Nunca le cuestioné que se haya puesto de novia, ni que fuera tan de golpe. Un poco me sorprendió, que se enamorara tan rápido de otro chico. Pero si a ella le hace bien eso, me parece perfecto. Yo la quiero ver feliz", agregó.

Además, se animó a opinar sobre la relación de su ex a distancia: "No sé cómo va a hacer con el tema de la convivencia porque creo que el chico es de Mendoza. Ella vive acá y tiene su trabajo acá. No creo en los amores a la distancia", aseguró.

Finalmente, fue consultado sobre si extraña a Lizy: "Siempre la extraño porque fueron dos años de noviazgo, que la pasamos re bien y uno no se olvida de una persona porque sí. No me arrepiento de haberme separado porque era una relación que no iba a avanzar".