El motivo por el que a Eduardo Feinmann le dejó "gusto a poco" la sentencia contra Cristina Fernández de Kirchner

Este miércoles en su programa radial, Eduardo Feinmann habló de condena a 6 años de prisión e inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos con que la Justicia condenó a Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, el conductor aseguró que la sentencia le dejó "gusto a poco".

Desde su ciclo Alguien tiene que decirlo (Radio Mitre), Eduardo Feinmann remarcó sobre el veredicto contra Cristina Fernández de Kirchner: “Es un día histórico pero igualmente me queda un sabor agridulce”. El tribunal que juzgó a la vicepresidenta la encontró culpable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la comúnmente conocida como "causa Vialidad", aunque quedó absuelta por el delito de asociación ilícita.

“Me quedó un sabor agridulce. Dulce, porque es la primera vez que condenan a un presidente en ejercicio por un acto de corrupción, por robo, como le pasó a Bettino Craxi en la década del 80?, explicó Feinmann recordando líder socialista italiano que fue primer ministro entre 1983 y 1987. Aquel funcionario eludió la Justicia y se fugó a Túnez, muriendo en su exilio en el año 2000.

Siguiendo con su reflexión sobre la sentencia contra Cristina Fernández de Kirchner, Eduardo Feinmann agregó: “La condena deja el sabor dulce, me puse contento por la República, no porque a Cristina la hayan condenado, eso me tiene sin cuidado”. A la vez que lamentó no hayan culpado a la vicepresidenta por “asociación ilícita”, acorde a lo que había solicitado el fiscal Diego Luciani.

Además, el periodista remarcó: “La parte agria de todo esto es que estamos en las principales portadas de todo el mundo. Es una vergüenza. El hecho de que aparezca la palabra Argentina asociada a la corrupción y a una condena es terrorífico. Condenaron con 6 años de prisión a esta delincuente, pero me queda gusto a poco. Una delincuente que se afanó mil palos verdes y le dieron seis años. Por eso me quedó gusto a poco”.

Finalmente, y a modo de reconocimiento del trabajo de la Justicia en el causo que involucró a Cristina Fernández de Kirchner, Eduardo Feinmann admitió: “Los que amamos la República festejamos la condena. Me dio la sensación de que valió la pena. Por lo menos valió la pena”.